Delegacja Komisji Weneckiej przyjeżdża do Polski: wizyta - jak podano na stronie internetowej tego organu doradczego Rady Europy - zaplanowana jest na 9 i 10 stycznia. To konsekwencja prośby o wydanie opinii nt. dyscyplinującej sędziów nowelizacji ustaw sądowych, z którą zwrócił się do Komisji Weneckiej marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Opinia wydana zostanie w trybie pilnym.

