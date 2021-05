Andrzej Bargiel wraz z Jędrkiem Baranowskim zdobyli szczyt Laila Peak (6096 m n.p.m.) położony w Dolinie Hushe w Karakorum i wspólnie zjechali z niego na nartach. To pierwsi Polacy, którzy stanęli na uznawanym za jeden z najpiękniejszych wierzchołków w Karakorum.

Wejście na wierzchołek Laila Peak zajęło Andrzejowi Bargielowi i Jędrzejowi Baranowskiemu niespełna 7 godzin, a nie jak zakładali 10-11 godzin.

Instagram Post

O godz. 2:30 rano czasu lokalnego ekipa wyruszyła do wysuniętej bazy, skąd około godz. 4:30 rano czasu lokalnego rozpoczął się atak szczytowy. Bargiel i Baranowski do pokonania mieli około 1800 metrów przewyższenia. Szczyt zdobyli około godz. 13:00 czasu lokalnego.

Narty musieli pozostawić na tzw. przedwierzchołku z uwagi na trudne warunki, w związku z czym sam zjazd na nartach rozpoczął się 150 metrów poniżej wierzchołka i trwał około 2 godz. 30 minut.

"Cel osiągnięty" - pochwalił się Bargiel na w mediach społecznościowych.





Andrzej Bargiel od siedmiu lat realizuje on autorski projekt w górach najwyższych "Sunt Leones", którego celem jest zdobywanie wysokich szczytów w szybkim tempie, jeśli to możliwe w stylu alpejskim (bez zakładania obozów) i następnie zjazd. W 2013 roku w ten sposób zdobył Sziszapangmę (8013 m), rok później Manaslu (8156 m, obydwa w Himalajach), w 2015 roku Broad Peak (8051 m), położony tak jak K2 w Karakorum.



Za zjazd z K2 został uhonorowany Kolosem podczas 21. Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz "Adventurer of the year", nagrodą przyznawaną przez amerykańską redakcję czasopisma "National Geographic".



Laila Peak została zdobyta pierwszy raz w 1987 r. przez Włochów, a pionierskiego zjazdu na nartach dokonali Francuzi w 2018 r. W marcu w stylu alpejskim próbowali zdobyć szczyt Polacy: Janusz Gołąb, Marco Schwidergall i Bartek Ziemski, ale zagrożenie lawinowe uniemożliwiło realizację ambitnego planu.

