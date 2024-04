Nie doszło do planowanego na 10:00 przesłuchania Mariusza Kamińskiego przez sejmową komisję śledczą ds. afery wizowej. Były szef MSWiA na tę samą godzinę został wezwany do prokuratury, gdzie ma usłyszeć zarzut nielegalnego udziału w głosowaniach w Sejmie. Kamiński tuż przed godz. 10 pojawił się w prokuraturze okręgowej w Warszawie na ul. Chocimskiej.

Mariusz Kamiński / Rafał Guz / PAP

Były szef MSWiA Mariusz Kamiński i były wiceszef tego resortu Maciej Wąsik dostali wezwanie na dziś do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Pierwszy na godz. 10, a drugi na 12. Według Kamińskiego ma im zostać postawiony zarzut nielegalnego udziału w głosowaniach w Sejmie.

Kamiński stwierdził, że działania te są skandalem, ponieważ zarówno on, jak i Maciej Wąsik uważają, że nadal są posłami i mieli pełne prawo uczestniczyć w głosowaniach. Po decyzji marszałka Hołowni, zgodnie z prawem i kodeksem wyborczym przysługiwało mi odwołanie do Sądu Najwyższego, więc te głosowania, za które mam być ukarany, były moim obowiązkiem. Moim obowiązkiem jako posła, którego mandat nie został wygaszony. Co więcej, 5 stycznia, a również 12 kwietnia otrzymałem z Sądu Najwyższego informacje, że decyzje marszałka Hołowni zostały anulowane. Te czynności, które prokuratura chce ze mną wykonać, są czynnościami bezprawnymi, podejmowanymi na zlecenie polityków Platformy Obywatelskiej. Traktuję to jako represje z uwagi na moją postawę, moje poglądy polityczne, moją działalność publiczną - mówił Kamiński przed wejściem do prokuratury.

Komentując wezwanie w tym samym czasie przed komisję śledczą, stwierdził, że "pan Szczerba urządza sobie happening". Dodał, że wezwanie do prokuratury dostał miesiąc temu i oczekuje wyznaczenia innego terminu jego przesłuchania przez sejmową komisję śledczą ds. afery wizowej.

Przewodniczący sejmowej komisji śledczej ds. afery wizowej Michał Szczerba zapowiedział, że mimo nieobecności Kamińskiego komisja się zbierze.

Kamiński pisze do Szczerby: Czekam na prawidłowe wezwanie

Przesłuchanie Kamińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji w latach 2019-2023 oraz koordynatora służb specjalnych w latach 2015-2023 zaplanowano na dziś na godz. 10. Kamiński udostępnił na platformie X list wysłany przez niego do przewodniczącego komisji ds. afery wizowej Michała Szczerby.



Informuje w nim, że nie może wziąć udziału w posiedzeniu komisji z uwagi na uprzednio doręczone mu wezwanie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie na ten sam dzień i tę samą godzinę. Jednocześnie poinformował, że stawi się na kolejne posiedzenie komisji.

Kamiński zaapelował do Szczerby o zmianę terminu przesłuchania przed komisją i doręczenie mu wezwania w taki sposób, "aby mógł zapoznać się z jego treścią przed kolejnym planowanym posiedzeniem". "Pan Szczerba zamiast prawidłowo i zgodnie z przepisami informować świadków o posiedzeniu komisji, urządza prowokacje i próbuje sterować prokuraturą. Mam bardzo ważne informacje do przekazania opinii publicznej, czekam na prawidłowe wezwanie" - napisał Kamiński.