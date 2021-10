Dokumenty podpisane przez prezesa Najwyższej izby Kontroli Mariana Banasia, w sprawie powołania komisji śledczej, trafiły do Sejmu. To listy do marszałek Elżbiety Witek, a także szefów klubów i kół parlamentarnych. Szef Izby chce, by komisja zajęła się sprawą wymuszania przez służby specjalne i prokuraturę zeznań, które miałyby obciążać jego i jego rodzinę.

REKLAMA