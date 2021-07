​Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk ma dziś publicznie odnieść się do ujawnianych służbowych maili, które wysyłał z prywatnej skrzynki pocztowej. Wiadomości od kilku tygodni pojawiają się na rosyjskim komunikatorze Telegram.

Michał Dworczyk / Paweł Supernak / PAP

Do tej pory Dworczyk nie chciał odpowiadać na pytania dotyczące wycieku nawet wtedy, gdy padały one bezpośrednio do niego na konferencji prasowych. Wypowiedzi dziennikarzy, którzy pytali o maile, były wyciszane.

Od początku czerwca, odkąd Michał Dworczyk poinformował, że jego skrzynka oraz skrzynka jego żony zostały zhakowane, ani razy nie wytłumaczył, dlaczego korzystał z prywatnej skrzynki do celów służbowych.

Z prywatnych maili korzystali również inni członkowie rządu, w tym premier Mateusz Morawiecki, ministrowie oraz doradcy.

Michał Dworczyk ma się odnieść do sprawy dzisiaj na konferencji prasowej o godz. 14:30.

Cyberataki w Polsce

Na samym początku czerwca pojawiły się informacje, że hakerzy włamali się na prywatną skrzynkę mailową szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od 4 czerwca na kanale w aplikacji Telegram zaczęły pojawiać się maile rzekomo pochodzące z jego skrzynki.

Michał Dworczyk w oświadczeniu na Twitterze podał wtedy, że za pośrednictwem rosyjskiej platformy Telegram do opinii publicznej w Polsce przekazywane są wiadomości i informacje, których część została wykradziona w wyniku ataku hakerskiego przeprowadzonego na skrzynki e-mail i konta w mediach społecznościowych należących do niego i jego rodziny.

Już dziś wiadomo, że część z ujawnionych informacji i rzekomych maili została spreparowana. Przejęcie części danych z tych skrzynek oraz informacji niezbędnych do logowania zgłosiłem odpowiednim służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo państwa - napisał minister.

Do tej pory na kanale w Telegramie pojawiły się m.in. analizy rozwiązań, które pozwalałyby Białorusinom osiedlać się w Polsce, korespondencja z płk Krzysztofem Gajem oraz zdjęcie dowodu osobistego i prawa jazdy Dworczyka. Były także zrzuty z rozmów sugerujące, że rząd rozważać wykorzystanie wojska do zabezpieczenia Strajku Kobiet. Członkowie rządu oraz doradcy rozmawiali o obostrzeniach koronawirusowych.

W następstwie ataków w Sejmie odbyło się niejawne posiedzenie.



Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn w oświadczeniu przekazał, że ABW i SKW ustaliły, że na liście celów ataku socjotechnicznego znajdowało się co najmniej 4350 adresów e-mail należących do polskich obywateli, w tym 100 należących do polityków, a służby dysponują informacjami świadczącymi o związkach agresorów z działaniami rosyjskich służb specjalnych.





Seria włamań na konta polskich polityków

W ostatnich miesiącach doszło także do serii ataków hakerskich na konta polityków Zjednoczonej Prawicy. Między październikiem 2020 roku a styczniem 2021 roku przestępcy przejęli konta m.in. Marleny Maląg, Marka Suskiego, Joanny Borowiak i Iwony Michałek.

Według amerykańskiej firmy Mandiant, za ataki odpowiada grupa nazwana "Ghostwriter", która prowadziła wcześniej szereg kampanii dezinformacyjnych. ABW i SKW podejrzewają, że także ta grupa stoi za włamaniem na konto Michała Dworczyka.