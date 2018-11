"Zaangażowanie przez premiera Żandarmerii Wojskowej w ochronę marszu potwierdza obawy co do możliwości zapewnienia bezpieczeństwa" - napisała na Twitterze prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, odnosząc się do planowanego na 11 listopada "biało-czerwonego marszu" pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. Przypomnijmy, decyzja o zorganizowaniu tego marszu w ramach państwowych obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ogłoszona została w środę kilka godzin po tym, jak Gronkiewicz-Waltz poinformowała o swojej decyzji ws. zakazania Marszu Niepodległości organizowanego przez środowiska narodowe. Argumentowała ją przede wszystkim kwestiami bezpieczeństwa. W piątkowy wieczór w wywiadzie telewizyjnym prezydent stolicy poinformowała zaś, że "dopuszcza możliwość" rozwiązania marszu pod patronatem Andrzeja Dudy, jeśli pojawią się na nim hasła czy transparenty łamiące prawo.

