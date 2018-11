Setna rocznica odzyskania niepodległości jest historycznym wydarzeniem, dlatego Prezydium Konferencji Episkopatu Polski zwraca się z prośbą, by jeśli to możliwe, 11 listopada o godz. 12.00 w kościołach zabiły dzwony – powiedział rzecznik Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Episkopat apeluje: Niech 11 listopada o godz. 12.00 zabiją w kościołach dzwony / Waldemar Deska / PAP

Rzecznik KEP podkreślił, że dzwony towarzyszą ważnym wydarzeniom w historii naszej ojczyzny, takim na przykład był wybór kard. Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II.



Bicie dzwonów oznacza doniosłość chwili. Niech tak będzie również w dniu, w którym świętujemy 100-lecie odzyskania niepodległości. Dźwięk dzwonów niech będzie wezwaniem do modlitwy w intencji tych, którzy oddali życie za ojczyznę oraz znakiem wdzięczności Bogu i ludziom za wolność i niepodległość Polski - tłumaczył ks. Paweł Rytel-Andrianik.





Ks. Rytel-Andrianik dodał, że wiara katolicka scalała rodaków podzielonych przez granice zaborów, przez co gwarantowała narodowi przetrwanie. Kształtowali go oddani biskupi i kapłani polscy - tak walcząc w czasie powstań, jak i prowadząc pracę organiczną u podstaw pośród najuboższych ludzi. Wśród ludzi Kościoła, którzy przyczynili się w ogromnej mierze do podtrzymywania ducha polskości w narodzie byli m.in. św. Brat Albert Chmielowski, św. o. Rafał Kalinowski, bł. bp Józef Sebastian Pelczar, bł. o. Honorat Koźmiński, św. s. Urszula Ledóchowska, bł. Edmund Bojanowski, bł. ks. Ignacy Kłopotowski i wielu innych - przypomniał rzecznik KEP.



Podkreślił tez, że Stolica Apostolska była jednym z pierwszych państw, które uznały niepodległość Polski. Stało się to 7 marca 1919 r.



Ks. Rytel-Andrianik dodał, że duchowni Kościoła katolickiego ponosili śmierć męczeńską za ojczyznę. Zwrócił również uwagę na rolę Jasnej Góry, która zawsze była ostoją polskości. To właśnie przed obliczem Matki Bożej w jasnogórskim sanktuarium Polacy odnajdywali umocnienie w czasach zaborów. To tu opłakiwali poległych w powstaniach i modlili się za ich dusze. Maryi jako Królowej Polski zawierzali losy ojczyzny i prosili ją o wsparcie w niepodległościowych dążeniach - powiedział rzecznik KEP.



(ug)