„To jedna z najbardziej bulwersujących spraw, z jakimi mieliśmy do czynienia na styku władza-obywatel” – mówiła w internetowym Radiu RMF24 doktor Anna Materska-Sosnowska, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, komentując przyczyny dymisji tuż przed wyborami ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. „Nie przypominam sobie jednak, żeby jakiekolwiek śledztwo ze strony prokuratury było konsekwentnie wszczęte w stosunku do polityków rządzących” - dodała. O powody dymisji Niedzielskiego, ale też o oficjalnie rozpoczętą kampanię wyborczą dopytywał Paweł Balinowski.

Według ekspertki wczorajsza dymisja Niedzielskiego była spowodowana oburzeniem środowiska politycznego, które zapewne miało odzwierciedlenie w sondażach wewnętrznych Prawa i Sprawiedliwości. To jedna z najbardziej bulwersujących spraw, z jakimi mieliśmy do czynienia na styku władza-obywatel - podkreśla doctor Anna Materska-Sosnowska. Dodaje też, że wczorajsza dymisja byłego ministra nie była wcześniej planowana.

Rozmówczyni Radia RMF24 zwraca uwagę na to, że zabrakło przyznania się do popełnienia bardzo poważnego błędu. Nie przypominam sobie, żeby w jakikolwiek sposób, kiedykolwiek premier powiedział: Popełniliśmy błąd. A to jest rzecz ludzka. Zwłaszcza w momencie, kiedy jest tak duża aktywności czy działalność - komentuje politolog.

Jak zapamiętamy Adama Niedzielskiego?

Początek sprawowania urzędu przez byłego już ministra przypadł na okres walki z pandemią COVID-19. Politolog podkreśla, że ważniejszą kwestią były nierozliczone maseczki i respiratory oraz brak podsumowania, ile tak naprawdę osób zmarło w wyniku pandemii. Jako jeden z niewielu krajów w Europie nie mieliśmy też żadnego dnia refleksji nad zmarłymi, którzy odeszli z powodu COVID-u. Zapaść szpitali, olbrzymie zadłużenie, konflikty z personelem medycznym. To też jest ten minister - dodaje.

Przedstawiciele środowiska medycznego także informowali, że w ostatnim czasie komunikacja z Ministerstwem Zdrowia była utrudniona. Brak dialogu i konsultacji w najważniejszych kwestiach przyczynił się do spadku zaufania wobec resortu.

Czy były minister poniesie konsekwencje prawne?

Według ekspertki Adam Niedzielski odpowie prawnie za swoje postępowanie, ale nie wydarzy się to przed jesiennymi wyborami. Wspomina, że podobne postępowania względem polityków rządzących także się nie odbyły.

Nie przypominam sobie, żeby jakiekolwiek śledztwo ze strony prokuratury było konsekwentnie wszczęte w stosunku do polityków rządzących - mówi doktor Materska-Sosnowska.

W jakiej kondycji jest opozycja?

Pomimo że kampania wyborcza przed jesiennymi wyborami dopiero wystartowała, to już wcześniej mogliśmy zobaczyć pierwsze działania z nimi związane. To m.in. spotkania z wyborcami czy nieoficjalne banery polityczne, które jak wspomina politolog: "sprytnie nie mówią o kampanii tylko promują twarz np. ministra Dworczyka, który zaprasza do biura poselskiego".

Według doktor Anny Materskiej-Sosnowskiej opozycja jest zdyscyplinowana i zmotywowana do działania. Ekspertka zwraca także uwagę na zmianę w porównaniu z poprzednimi kampaniami oraz gotowość polityków całej opozycji do pracy. Właściwie nie ma weekendu czy tygodnia, żeby nie było spotkań, uścisków ręki czy przekonywania - komentuje.

W sprawie sojuszy Trzeciej Drogi politolog nie jest przekonana do sukcesu. Od początku uważałam, że szanse na powodzenie takiego projektu, jaki został przedstawiony parę miesięcy temu, są umiarkowane. Tutaj wielkiego sukcesu nie widzę, co dla całego obozu opozycyjnego jest gorsze, a nie lepsze - podsumowuje rozmówczyni Pawła Balinowskiego.

