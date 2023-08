Naukowcy z Korei Południowej twierdzą, że opracowali nowy nadprzewodnik, który może działać nawet w temperaturze 127 stopni Celsjusza. Otrzymał on nazwę LK-99. Czy czeka nas technologiczna rewolucja? "Nadprzewodnictwo daje nadzieję na to, żeby przesyłać energię elektryczną bez oporu" - mówi w rozmowie z Krzysztofem Urbaniakiem w Radiu RMF24 dr Leszek Błaszkiewicz, astrofizyk z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Czym jest nadprzewodnik?

Gość Radia RMF24 wyjaśnia, że nadprzewodnictwo to zjawisko kwantowe, gdzie przepływ prądu następuje bez oporu. Przy przesyłaniu energii elektrycznej opór jest bardzo niepożądany i nadprzewodnictwo daje nam nadzieję na to, żeby przesyłać energię elektryczną bez oporu - tłumaczy dr Leszek Błaszkiewicz. Brak oporu przede wszystkim ograniczy straty energii.

Astrofizyk dodaje, że to zjawisko opisano już ponad 100 lat temu. Nadprzewodnictwo występuje w bardzo niskiej temperaturze w wielu materiałach. Dlatego nadprzewodnik, który może działać w temperaturze nawet 127 stopni Celsjusza, jest nowością.

Czy wyniki badań są potwierdzone?

Weryfikacją skuteczności koreańskiego rozwiązania zajmują się teraz inne instytuty badawcze. Dr Leszek Błaszkiewicz wyjaśnia, że w instytucie w Indiach nie udało się uzyskać podobnego efektu. Uniwersytet Nauki i Technologii w Wuhan także przeprowadził podobne doświadczenie. W tym przypadku rezultat był bardziej satysfakcjonujący. W wysokiej temperaturze, nawet wyższej niż pokojowa, stwierdzono u tego materiału obecność efektu, który jest obecny przy nadprzewodnikach - wyjaśnia astrofizyk.

Największym problemem nadprzewodników jest to, że wymagają bardzo niskiej temperatury. Obecnie nadal trwają poszukiwania takiej substancji, która wykazuje efekt nadprzewodnictwa w wysokiej temperaturze. Tak naprawdę chodzi o to, żeby ten materiał był w miarę tani i miał takie właściwości, aby można było to wykorzystać - podsumowuje ekspert.

Gdzie możemy wykorzystać nadprzewodniki?

Nadprzewodniki są obecnie wykorzystywane w transporcie magnetycznym, np. w łożyskach magnetycznych. Gość Krzysztofa Urbaniaka wyjaśnia, że rozwój nadprzewodnictwa to m.in. szansa na usprawnienie procesorów w komputerach oraz niektórych elementów elektronicznych, gdzie bateria mogłaby pracować przez o wiele dłuższy czas.