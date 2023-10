„Nikt nie sądził, że Hamas posiada siły pozwalające przeprowadzić taką operację. Tak duży i skompilowany atak umknął izraelskiemu wywiadowi. Spodziewam się zmasowanego ataku na Strefę Gazy, ale Izraelczycy najpierw muszą odzyskać własne terytorium” – mówi na antenie internetowego Radia RMF24 Jarosław Kociszewski. Ekspert Fundacji Stratpoints i redaktor naczelny portalu new.org.pl wyjaśnia, kto może wspierać atak Hamasu na Izrael.

Zniszczenia w mieście Aszkelon / EPA/Atef Safadi / PAP/EPA

Atak przeprowadzono ze Strefy Gazy, palestyńskiej enklawy kontrolowanej przez Hamas. Rzecznik izraelskiej armii informuje, że siły palestyńskie przedostały się na terytorium Izraela z morza, lądu i powietrza, wykorzystując w tym celu m.in. paralotnie. Jarosław Kociszewski na antenie Radia RMF24 podkreślił, że plany o ataku umknęły izraelskiemu wywiadowi.

Hamas przeprowadził atak, przebijając się przez linie obrony izraelskie wokół Strefy Gazy, wchodząc na głębokość kilku kilometrów w głąb Izraela, zajmując kibuce i miasta. Jest przynajmniej 7 miejscowości, na terenie których pojawiły się dziesiątki uzbrojonych Palestyńczyków, również kilku paralotniarzy. Była też próba ataku z morza. To wszystko pod osłoną tysięcy rakiet wystrzelonych na Izrael - tłumaczy gość Radia RMF24.

Ekspert spodziewa się zmasowanego ataku na Strefę Gazy. Podkreśla, że Izraelczycy mobilizują rezerwy, ale najpierw muszą odzyskać własne terytorium. Według ekspert, izraelskie wojsko musi odbić utracone miejscowości i przeszukać domy splądrowane przez żołnierzy radykalnego ugrupowania.

Wielu jeńców wojennych

Palestyńczycy, którzy zaatakowali Strefę Gazy, zabrali wielu jeńców wojennych. Jarosław Kociszewski sugeruje, że kwestia pojmanych Izraelczyków może mieć kluczowe znaczenie. Hamas może chcieć negocjować, standardowo za pośrednictwem wywiadu egipskiego i uniknąć izraelskiej inwazji za cenę uwalniania Izraelczyków - stwierdził redaktor naczelny portalu new.org.pl.

Na pytanie, czy Hamas dysponuje siłą, aby kontynuować wojnę, ekspert odpowiedział: Nikt nie sądził, że Hamas posiada siły oraz poziom organizacji, kontroli i dowodzenia pozwalający przeprowadzić taką operację. Organizując ten atak, Hamas myślał o tym, co nastąpi później - mówi. Specjaliści sugerują, że Izrael odpowie na atak Hamasu, uderzając w Strefę Gazy. Zdaniem gościa Radia RMF24, Hamas jest przygotowany do obrony. Uważa, że może dojść do poważnych walk lądowych.

Kto wspiera konflikt w Izraelu?

Jarosław Kociszewski podkreśla, że w wojnę nie są zaangażowani Rosjanie. Przypuszcza, że wiele wspólnego z atakiem może mieć Iran. Jest to scenariusz, do którego przygotowywał się od lat wspierany przez Iran Hezbollah w Libanie. Nagle, dokładnie taka operacja wykonywana jest ze Strefy Gazy, gdzie Iran od dawna działa - wyjaśnia gość Radia RMF24. Dodaje też, że od lat Izrael jest w konflikcie z Iranem, głównie na terenie Syrii. Między państwami trwa też wojna w cyberprzestrzeni.

Jak donosi serwis informacyjny ISNA, doradca najwyższego dowódcy Iranu pogratulował palestyńskim bojownikom przeprowadzenia największego od lat ataku na Izrael.

Opracowanie: Natalia Biel