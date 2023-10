Co najmniej 40 osób zginęło, a 740 zostało rannych w wyniku ataku Hamasu na Izrael - poinformowały izraelskie media. Radykalne ugrupowanie najpierw przeprowadziło zmasowany ostrzał rakietowy, a następnie nieokreślona liczba bojowników przedostała się do Izraela. "Obywatele Izraela, jesteśmy w stanie wojny i ją wygramy. To nie jest operacja militarna, to nie jest eskalacja" - powiedział w pierwszym wystąpieniu premier Izraela Benjamin Netanjahu. Islamski Dżihad poinformował o przyłączeniu się do walk po stronie Hamasu. Minister obrony Izraela Joav Galant ogłosił powołanie rezerwistów, "zgodnie z potrzebami armii". Wydarzenia na Bliskim Wschodzie śledzimy w relacji na żywo.