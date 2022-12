"Każda rosyjska ofensywa podjęta w kierunku południowo-zachodnim bądź zachodnim jest tak naprawdę ofensywą w kierunku Mołdawii" - mówił w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim w Radiu RMF24 dr Piotr Oleksy, historyk z Uniwersytetu Adama Mickiewicza i analityk Instytutu Europy Środkowej. Czy zatem Mołdawia ma się czego bać?

Zdaniem dr Piotra Oleksego, wypowiedź szefa Mołdawskiej Służby Wywiadowczej była wysoce niefortunna . On nie powiedział, że to będzie atak na terytorium Mołdawii, tylko że Rosja rozpocznie ofensywę w kierunku Mołdawii. A jeśli spojrzymy na mapę Ukrainy i Mołdawii to zobaczymy, że każda rosyjska ofensywa podjęta w kierunku południowo-zachodnim bądź zachodnim jest tak naprawdę ofensywą w kierunku Mołdawii - uzasadniał historyk.

Według specjalisty, od dawna jest wiadome, że Rosja prawdopodobnie będzie chciała zdobyć Odessę i dopiero taki scenariusz mógłby stanowić problem dla Mołdawii.

Region Odessy ma znaczenie historyczne i kulturowe, a jeśli to skończyłoby się sukcesem, to wtedy prawdopodobnie będzie chciała połączyć swoje wojska czy też zdobyte terytoria w Naddniestrzu. I to już jest problem dla Mołdawii, bo Naddniestrze jest separatystyczną republiką, która formalnie jest częścią Mołdawii - wyjaśniał ekspert. Zaznaczył także, że dopiero w przypadku rosyjskich sukcesów na froncie ukraińskim Mołdawia na pewno byłaby zagrożona.

Tomasz Terlikowski pytał, czy w takim wypadku wypowiedź szefa Służby Wywiadu i Bezpieczeństwa Alexandru Musteata nie była celowa.

Nie widzę tutaj specjalnie celowości politycznej. Być może pomyślano, że należy Mołdawianom przypominać, iż ta wojna się nie skończyła. I to, że ukraińska armia odnosi teraz takie sukcesy i odsunęła zagrożenie o kilkaset kilometrów od mołdawskich granic, nie oznacza, że zagrożenie może nie powrócić - odpowiedział dr Piotr Oleksy.

W opinii eksperta Mołdawia na ten moment nie byłaby w stanie obronić się nie tylko przed atakiem wojsk rosyjskich, ani nawet sił naddniestrzańskich. W Naddniestrzu większość żołnierzy to jednak mieszkańcy, co sprawia, że rosyjskie dowództwo nie jest tam wcale pewne.

Nie ma pewności odnośnie ich wartości bojowej i morale, ponieważ często są to ludzie, którzy w Rosji nigdy w życiu nie byli. Ich domy znajdują się kilka albo kilkadziesiąt kilometrów od jednostek wojskowych. W przypadku rozkazu ataku, czy to na Mołdawię czy na Ukrainę, jest duża obawa, że oni by ten rozkaz wykonali. Mogliby go też nie wykonać, aby wykonaliby go w taki sposób, że nie byłoby to zadawalające - tłumaczył historyk.

