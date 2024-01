Koniec z betonowaniem miast, walka z "patodeweloperką" i smogiem oraz stawianie na transport publiczny, inwestycje w zieleń i mieszkalnictwo społeczne znalazły się wśród głównych postulatów Partii Zieloni na nadchodzące wybory samorządowe.

Posłanka KO Urszula Zielińska podczas Konwencji Samorządowej otwierającej XVII Kongres Partii Zieloni w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej / Marian Zubrzycki / PAP

Działacze Zielonych z całej Polski podczas rozpoczętej w sobotę w Łodzi dwudniowej konwencji samorządowej przedstawili najważniejsze propozycje partii na nadchodzące wybory samorządowe.

Program Zielonych dotyczy transformacji, zielonych miast, z ludźmi w centrum zainteresowania. Nasz program jest dziś tak naprawdę tym, co zabezpiecza nas na przyszłość, poprawia naszą jakość życia i wydłuża je. Polacy dziś żyją średnio cztery lata krócej niż pozostali Europejczycy, m.in. przez zanieczyszczone powietrze, rzeki, środowisko. To musimy zmienić. Zieloni są od tego specjalistami i po to jesteśmy tu dziś, by przygotować programy dla miast i gmin - zaznaczyła w rozmowie z mediami współprzewodnicząca partii Urszula Zielińska.

W ramach zaprezentowanych propozycji Zieloni chcą m.in.: powołania rzecznika praw uczniowskich w każdym mieście, zapewnienia publicznego żłobka i przedszkola dla każdego dziecka, zaadaptowania przestrzeni miejskiej do potrzeb seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami i zwiększenia oferty spędzania przez nich wolnego czasu, większego dofinansowania dla domów pomocy społecznej oraz wsparcia dla osób LGBT w postaci hoteli interwencyjnych. Zieloni zaproponowali również parytet płci na stanowiskach kierowniczych w urzędach, zarządach spółek i radach nadzorczych.

W programie partii są też postulaty darmowej komunikacji publicznej dla uczniów i seniorów oraz rocznego biletu dla pozostałych mieszkańców za 365 zł, rewitalizacji pustostanów, walki z "patodweweloperką", tworzenia miast-ogrodów i ochrony zieleni, zwiększenia finansowania dla rad osiedli, realnego wpływu głosu mieszkańców na decyzje władz, dalszej walki ze smogiem, bezpłatnej sterylizacji, kastracji i czopowania psów i kotów oraz wyłączenia lasów leżących w granicach gmin z obwodów łowieckich.

Tę "zieloną dychę", ten nasz manifest samorządowy można zawęzić do trzech bardzo ważnych postulatów. Koniec z betonowaniem miast, koniec z "patodeweloperką" i koniec z "samochodozą". Chcemy więcej parków i zieleni, więcej mieszkalnictwa społecznego i więcej transportu zbiorowego. A to wszystko zasilane z odnawialnych źródeł energii. W ten sposób będziemy tworzyć nasze zrównoważone, ekologiczne, lokalne społeczności - podkreślił współprzewodniczący partii Przemysław Słowik.

Dodał, że Zieloni będą iść do wyborów samorządowych w koalicjach, które są najlepsze dla danej miejscowości.

Posłanka Zielonych Małgorzata Tkacz zapewniła, że Zieloni są gotowi do nadchodzących wyborów. Mamy program, mamy kandydatów. Wśród nich jest Robert Suligowski, który jest naszym kandydatem na prezydenta Wrocławia. Jesteśmy także gotowi do koalicji. We Wrocławiu budujemy "Koalicję dla Wrocławia" wspólnie z Platformą Obywatelską, ruchami miejskimi, radnymi osiedlowymi. Wierzę, że te wybory to będzie ta sama zmiana, co 15 października. Że nie tylko w dużych miastach, ale w tych mniejszych wygra wizja miast ekologicznych, demokratycznych i solidarnych - przekonywała.