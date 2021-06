Na Wiejskiej trwają przygotowania do niejawnego posiedzenia Sejmu ws. cyberataków na najważniejszych urzędników w Polsce. Najpierw posłowie przegłosowali utajnienie obrad. To efekt włamania na prywatną skrzynkę mailową szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Od kilku dni sieć zalewają państwowe materiały, m.in. korespondencja z Mateuszem Morawieckim. Nadzwyczajne sejmowe posiedzenie zwołano, by rząd przedstawił posłom – przy zaostrzonych środkach bezpieczeństwa – informację nt. cyberataków.

