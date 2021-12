​Kongres PSL wybrał na szefa Rady Naczelnej byłego prezesa partii Waldemara Pawlaka. "Bardzo zależy mi na tym, byśmy rozwijali to, co do tej pory realizował Jarosław Kalinowski i poszerzali współpracę z organizacjami, które są w tej przestrzeni, w której PSL jest aktywne" - powiedział Pawlak.

Waldemar Pawlak został przewodniczącym Rady Naczelnej PSL / Paweł Supernak / PAP

Kongres PSL wybiera władze partii. Na prezesa został ponownie wybrany dotychczasowy prezes Władysław Kosiniak-Kamysz .

Głosowanie na przewodniczącego Rady Naczelnej odbyło się w dwóch turach. W pierwszej z nich delegaci oddawali swoje głosy na czterech kandydatów: wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego, który otrzymał 224 głosy, wiceprezesa PSL Dariusza Klimczaka - 235 głosów, posła Andrzeja Grzyba - 92 głosy i byłego prezesa partii Waldemara Pawlaka, który otrzymał 251 głosów.

W drugiej turze na Pawlaka głos oddało 408 delegatów, a na Klimczaka 373. W głosowaniu udział wzięło 785 delegatów, w tym 4 głosy były nieważne.

Kosiniak-Kamysz: To ważna chwila dla nas wszystkich

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił na wspólnej konferencji prasowej z Pawlakiem, że to Pawlak wprowadzał go do polityki.

Więc dla nas to jest, myślę, taka ciekawa chwila, kiedy we dwójkę stajemy w odpowiedzialności za Stronnictwo. To jest ważny moment dla nas wszystkich. Myślę, że przed nami wielkie Polskie Stronnictwo Ludowe - powiedział lider PSL.

Pawlak podkreślił, iż bardzo cieszy się, że "kolega Kosiniak-Kamysz pokieruje PSL na następną kadencję. Dziękuję też wszystkim, którzy głosowali na tę propozycję, którą przedstawiłem - dotyczącą funkcjonowania Rady Naczelnej PSL - dodał były prezes partii.

Zaznaczył, że bardzo zależy mu na tym, "żebyśmy rozwijali to, co do tej pory realizował Jarosław Kalinowski i poszerzali tą współpracę z organizacjami, które są w tej przestrzeni, w której PSL jest aktywne".

A więc z organizacjami i społecznymi, i zawodowymi, z przedsiębiorcami, z rolnikami, z pracodawcami. Z takimi tradycyjnymi przyjaciółmi ruchu ludowego jak Forum Młodych Ludowców, ale także z pracodawcami tak, aby ta formuła Stronnictwa Ludowego obejmowała działania, które są bardzo praktyczne i bardzo potrzebne mieszkańcom Polski - powiedział Pawlak.

Na pytanie, jak teraz poradzą sobie z tą zamianą ról, bo to Pawlak był kiedyś prezesem PSL, Kosiniak-Kamysz odparł: "my jesteśmy w PSL kolegami przede wszystkim. I to się nie zmienia - niezależnie, jakie funkcje pełnimy"

Moim człowiekiem jest i poseł Klimczak, i poseł Zgorzelski i poseł Grzyb i wszyscy posłowie, i prezes Pawlak. I ci wszyscy, którzy kandydowali (...)bo są ludźmi PSL tak, jak ja - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Pawlak dodał, że w PSL panuje tradycja, sięgająca jeszcze okresu międzywojennego, że jest prezes i przewodniczący Rady Naczelnej i te funkcje się uzupełniają i wspierają nawzajem.

I myślę, że te dzisiejsze wybory tworzą przestrzeń i możliwość do takiego współdziałania - zaznaczył.