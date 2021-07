​W ocenie p.o. przewodniczącego PO Donalda Tuska umorzenie przez prokuraturę postępowania ws. zakupu maseczek i respiratorów "to jest trochę plucie ludziom w twarz". Jego zdaniem, sprawa była co najmniej dwuznaczna i "cuchnęła z daleka".

Donald Tusk / Wojciech Olkuśnik / PAP

Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła postępowanie w sprawie przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, który prowadzili zakupy sprzętu ochronnego w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, a także w sprawie podejrzenia nadużycia zaufania w obrocie gospodarczym - przekazała prok. Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

W związku z tymi ustaleniami nie stwierdzono wypełnienia znamion przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia podczas przeprowadzania "procedury zakupu deficytowego sprzętu ochronnego w czasie rozprzestrzeniającej się pandemii".

"To cuchnęło z daleka"

Tusk, który w dzisiaj odwiedza województwo zachodniopomorskie, został poproszony w Goleniowie przez dziennikarzy o komentarz do tej sprawy. Nie wiem jak to nazwać właściwie, ale to jest trochę plucie ludziom w twarz - ocenił. Nie chodzi tylko o aspekt finansowy i tej co najmniej dwuznaczności, bo nie jestem uprawniony, żeby mówić o przestępstwie, ale wszyscy widzieliśmy jak to cuchnęło z daleka - dodał.

To był ten moment, w którym ja poczułem się bardzo uderzony, nawet upokorzony, jako Polak, że można robić takie rzeczy w czasie pandemii w sprawach, które mają ratować ludziom życie czy zdrowie, a nagle się okazało, że to jest coś, co z daleka pachniało bardzo, bardzo brzydko - mówił Tusk.

W niektórych krajach zdarzały się nieporównywalne, ale zdarzały się sytuację, że ktoś zawalił takie rzeczy, to była natychmiastowa dymisja, a tutaj ani dymisji, ani prokuratury to znaczy nic się nie stało, Polacy nic się nie stało. Stało się - podkreślił.