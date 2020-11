"Teraz czekamy, jako Polska, na propozycje prezydencji niemieckiej" - oświadczył szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, odnosząc się do patowej sytuacji w negocjacjach wokół unijnego budżetu. Według niego, do sytuacji tej doprowadziła "fatalna taktyka negocjacyjna" niemieckiej prezydencji. "Trzeba poczekać na to, w jaki sposób prezydencja niemiecka (…) ma zamiar z tego wyjść" - stwierdził.

