Na początku września Koalicja Obywatelska zaprezentowała "100 konkretów na 100 dni" - program wyborczy zawierający najważniejsze kwestie, którymi miałby się zająć nowy rząd po wygranych wyborach parlamentarnych. Faktycznie, KO wraz z innymi ugrupowaniami opozycyjnymi uzyskała większość w Sejmie. Dziś, w dniu zaprzysiężenia rządu, ruszył internetowy licznik realizacji postulatów.

Donald Tusk / Marcin Obara / PAP

Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. złotych, podwyżka pensji dla pracowników sfery budżetowej o 20 proc. czy przywrócenie pełnego finansowanie procedury in vitro - to tylko trzy konkrety ze stu, jakie na początku września przedstawili politycy Koalicji Obywatelskiej.

Kampania wyborcza zakończyła się dla KO i innych ugrupowań opozycyjnych sukcesem. Choć wybory do Sejmu wygrało Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując 35,58 proc. głosów, to większość sejmowa przypadła opozycji. KO, Trzecia Droga i Lewica uzyskały łącznie 248 mandatów, a PiS - 194.

Mimo wyraźnej przewagi opozycji, prezydent Andrzej Duda zdecydował się powierzyć formowanie rządu zwycięskiej partii. To zadanie przypadło Mateuszowi Morawieckiemu, jednak jego misja zakończyła się niepowodzeniem .

Wtedy doszło do tzw. drugiego konstytucyjnym kroku, czyli wyboru premiera przez Sejm. Kandydatem KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy był Donald Tusk. We wtorek wieczorem Sejm udzielił wotum zaufania jego rządowi. Za głosowało 248 posłów, przeciw było 201 osób. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

W środę, niespełna trzy miesiące po wyborach parlamentarnych, nowy rząd został zaprzysiężony przez prezydenta . W jego skład weszli m.in. Władysław Kosiniak Kamysz (minister obrony narodowej), Radosław Sikorski (minister spraw zagranicznych), Adam Bodnar (minister sprawiedliwości) i Izabela Leszczyna (minister zdrowia).

Internetowy licznik realizacji "100 konkretów na 100 dni"

W dniu objęcia rządów przez Donalda Tuska wystartował "Skrót polityczny" - internetowy licznik realizacji "100 konkretów na 100 dni".

"Koalicja Obywatelska przed wyborami zadeklarowała realizację 100 konkretów w trakcie pierwszych 100 dni rządów, a ja zebrałem je w jednym miejscu i będę obserwował, które z nich udało się zrealizować. To całkowicie oddolna inicjatywa" - pisze twórca projektu, Radosław Karbowski.

Autor do każdego postulatu KO dopisał kategorię (zdrowie, podatki, przedsiębiorcy, itd.), status (rozstrzygnięte/nierozstrzygnięte), datę realizacji i komentarz. Na razie jedyna uwaga znajduje się przy konkrecie dotyczącym przywrócenia pełnego finansowania procedury in vitro - "ustawa została przyjęta przez Sejm oraz Senat". Los ustawy jest teraz w rękach prezydenta.

Inicjatywa "Skrót polityczny" ma się stać docelowo bazą danych na temat polityków. Już teraz można tam znaleźć m.in. cyfrowe oświadczenia majątkowe, wydatki oraz inne dostępne publicznie dane. Internetowy licznik realizacji "100 konkretów na 100 dni" można znaleźć TUTAJ .