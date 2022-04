Prezydent Andrzej Duda zajął pierwsze miejsce w rankingu zaufania do polityków - w marcu ufało mu 42,6 proc. badanych - wynika z sondażu IBRiS dla Onetu. Najwięcej negatywnych ocen zebrał z kolei minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (nie ufa mu 67,9 proc. badanych).

Największym zaufaniem cieszy się prezydent Andrzej Duda / AlbertZawada/Marcin Obara/Paweł Supernak / PAP

Onet wskazuje, że "do tej pory największym zaufaniem Polaków cieszył się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski". "Wojna zmieniła jednak ten stan rzeczy" - czytamy. W marcu to właśnie prezydent Duda odnotował największy wzrost zaufania względem sondażu z początku lutego - zyskał 4,7 pkt. proc. i z wynikiem 42,6 proc. uplasował się na pierwszym miejscu rankingu zaufania. Jednocześnie - jak zaznaczył Onet - brak zaufania do prezydenta zadeklarowało 42,7 proc. osób.

Tuż za prezydentem Polski uplasował się Rafał Trzaskowski, któremu ufa 41,6 proc. badanych (nie ufa mu 36,8 proc. badanych).

Trzecie miejsce w rankingu zaufania - według IBRIS - zajął premier Mateusz Morawiecki, któremu ufa 39,5 proc. ankietowanych. Jak podkreślono, jednocześnie szefowi rządu nie ufa jednak aż 50,0 proc. badanych.

Na kolejnym miejscu uplasował się lider Polski 2050 Szymon Hołownia, któremu ufa 34,9 proc. ankietowanych, a nie ufa 35,9 proc. W sondażu wskazano, że Hołownia jest drugą osobą po prezydencie, która cieszyć się może największym wzrostem zaufania Polaków (wzrost o 3,9 pkt. proc. w stosunku do lutego). "Jego polityczny rywal, Donald Tusk, również zanotował wzrost, lecz mniejszy - o 2,2 pkt. proc. To sprawiło, że Hołownia wyprzedził Tuska w rankingu zaufania" - zwraca uwagę Onet.

Liderowi PO ufa z kolei 33,5 proc. ankietowanych, a nie ufa 52,3 proc. (wzrost nieufności o 5 pkt proc. więcej względem pomiaru z lutego).

Ziobro, Kukiz i Grodzki

Wzrost nieufności odnotowali też marszałek Senatu Tomasz Grodzki oraz lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. "To odpowiednio wzrost nieufności o 4,8 pkt proc. i o 1,3 pkt proc." - pisze Onet.

Według opublikowanego w piątek sondażu marszałkowi Senatu ufa 26,2 proc., a nie ufa 45,0 proc.

Z kolei ministrowi sprawiedliwości ufa 15,9 proc. badanych; nie ufa mu 67,9 proc. Onet zaznacza, że minister sprawiedliwości jest osobą, która wzbudza najwięcej negatywnych ocen wśród polityków ujętych w rankingu.

Drugą najgorzej ocenianą osobą jest Paweł Kukiz - nieufność wobec niego deklaruje 61,2 proc., a zaufanie - 14,3 proc.

Niewiele mniej respondentów nie ufa Krzysztofowi Bosakowi i prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu.

Zgodnie z sondażem nieufność wobec Kaczyńskiego deklaruje w marcu 2022 r. 58,8 proc. badanych (zaufanie 27,8 proc.). Z kolei nieufność wobec Bosaka deklaruje 59,4 proc.; zaufanie - 16,4 proc.

Bilans zaufania

Według sondażu inne problemy spotykają z kolei polityków kierujących swój program polityczny do rolników - jak Piotr Zgorzelski z PSL czy Michał Kołodziejczak z Agrounii - są oni po prostu nieznani. "59 proc. osób zadeklarowało, że nie wie, kim jest Kołodziejczak. Zgorzelski jest nieznany 47,6 proc. badanych osób" - podkreśla Onet.

Piotr Zgorzelski cieszy się za to - wśród osób, które go rozpoznają - najlepszym bilansem zaufania. Ufność wobec Zgorzelskiego deklaruje o 7,5 proc. więcej osób od tych, które stwierdziły w badaniu, że mu nie ufają. To sytuuje go na pierwszym miejscu w bilansie zaufania (politykowi ufa łącznie 22,4 proc. badanych, a 14,9 nie ufa).

Dodatni bilans zaufania ma jeszcze Rafał Trzaskowski (+4,8 pkt proc.) i Władysław Kosiniak-Kamysz (+1,5 pkt proc.). Pozostali politycy w rankingu są częściej oceniani negatywnie niż pozytywnie.

Najgorszy bilans zaufania mają: Zbigniew Ziobro (-52 proc.), Paweł Kukiz (-46,9 proc.), Krzysztof Bosak (-43 proc.), Przemysław Czarnek (-36,9 proc.) i Jacek Sasin (-36,8 proc.).

Sondaż został zrealizowany przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 25-26 marca 2022 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).