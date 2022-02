Podkarpacie to bastion Prawa i Sprawiedliwości. Podczas ostatnich wyborów parlamentarnych w 2019 roku PiS zdobył tam procentowo najwięcej głosów w kraju, za to komitet Koalicji Obywatelskiej zanotował najniższy wynik spośród wszystkich województw.

Okręg 23 (Rzeszów i Tarnobrzeg oraz 11 powiatów: niżański, dębicki, rzeszowski, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mieleckim, strzyżowski, ropczycko-sędziszowski, tarnobrzeski i stalowowolski) - 15 mandatów.

Prawo i Sprawiedliwość

Prawo i Sprawiedliwość to niekwestionowany dominator polityczny na Podkarpaciu. Od 2005 roku w okręgu rzeszowskim partia ta nieustannie wygrywa. W 2019 roku zdobyła 62,38 proc. głosów, wprowadzając do Sejmu dziesięciu swoich przedstawicieli. Działacze partii mówią, że jest jeszcze za wcześnie, by wskazać, kto będzie startował, nie ma jeszcze ułożonych list wyborczych. Są jednak osoby, które mają największe szanse być "jedynkami".

Krzysztof Sobolewski / Paweł Supernak / PAP

Wysokie pozycje mogą zająć: Andrzej Szlachta, były prezydent Rzeszowa, który w Sejmie znalazł się za Ewę Leniart; Krzysztof Sobolewski, który w lipcu 2021 objął nowo utworzoną funkcję sekretarza generalnego PiS oraz Kazimierz Moskal, który w Sejmie jest już od pięciu kadencji. Tu prawdopodobnie wystartuje także wojewoda Ewa Leniart. Na miejsca na liście mogą też liczyć posłowie Kazimierz Gołojuch i Fryderyk Kapinos.

1. Krzysztof Sobolewski

2. Ewa Leniart



Platforma Obywatelska

Platforma Obywatelska nie kryje, że przygotowuje już listy wyborcze, ma także wybranych liderów w poszczególnych powiatach, ale żadnych nazwisk przedstawicie partii nie chcą na razie ujawniać.

Od dłuższego już czasu rozmawiamy o możliwych wyborach, choć nie wiemy, kiedy się odbędą. Na poziomie poszczególnych powiatów przygotowujemy kandydatów. Szukamy osób zarówno wśród członków Platformy Obywatelskiej, jak i innych, którzy nie zgadzają się ze sposobem prowadzenia polityki przez partię rządzącą - mówi Zdzisław Gawlik, przewodniczący Platformy na Podkarpaciu.

Dodaje, że wygrana Konrada Fijołka w wyborach prezydenta Rzeszowa jest światłem nadziei dla PO w regionie. To pokazuje, że tu PiS nie wygrywa, dlatego że wygrywał kiedyś. Jest też Wiązownica, gdzie wybory były w grudniu i tam wójtem został kandydat opozycji a nie ten popierany przez rządzących. Nawet plakaty kandydata z premierem nie wystarczyły do wygranej. Ludzie pokazują coraz intensywniej, że polityka PiS-u nie każdemu się podoba - dodaje Gawlik.

O nazwiska na razie trudno. To wróżenie z fusów, publicznie o tym nie rozmawiamy. Tak naprawdę, jak powtarza Donald Tusk, jeżeli będziemy razem, to jest największa szansa na wygraną - zaznacza polityk PO.

Krystyna Skowrońska / Paweł Supernak / PAP

W okręgu zagwarantowane miejsce na liście ma mieć poseł Krystyna Skowrońska, a także Zdzisław Gawlik - przewodniczący struktur partii w województwie.

1. Krystyna Skowrońska

2. Krzysztof Gawlik



Polskie Stronnictwo Ludowe

PSL do Sejmu wystawił w 2019 roku Stanisława Tyszkę. Ten jednak nie ma żadnych szans, by znaleźć się na liście tego ugrupowania na Podkarpaciu, ponieważ przystąpił do koła parlamentarnego Kukiz’15.

Nieoficjalnie wiadomo, że listy są przygotowywane, choć nie ma jeszcze decyzji o starcie samodzielnym lub w kolacji. Prowadzone mają być za to rozmowy z lokalnymi biznesmenami. Nowe otwarcie w podkarpackich strukturach PSL zapowiadał w październiku Adam Dziedzic wybrany na nowego prezesa partii w regionie.

1. Adam Dziedzic

Nowa Lewica

Jesteśmy na etapie konsolidacji Wiosny i SLD. W każdym tygodniu spotykamy się w dwóch, trzech powiatach i rozmawiamy także o tematach związanych z wyborami - mówi przedstawiciel Lewicy z Podkarpacia, poseł Wiesław Buż. Jak dodaje nie rozstrzygnięto, czy Lewica pójdzie do wyborów w szerokiej koalicji.

Ja opowiadam się za tym, by prowadzić rozmowy ze wszystkimi i przygotować bardzo szeroką koalicję. Chcemy rozmawiać pragmatycznie o tym, co mamy wspólnego do zrobienia i co może nas połączyć, a ewentualne sporne kwestie odłożyć na bok, bo to da nam szansę stworzenia takiej szerokiej koalicji wyborczej. Wzmacniamy się organizacyjnie i wybieramy nowe władze w powiatach - podkreślił.

1. Wiesław Buż

Polska 2050

Wciąż wiadomo mało, ale nieoficjalnie na wysoką pozycję lub nawet na jedynkę liczyć może Bartosz Romowicz - burmistrz Ustrzyk Dolnych, który zrezygnował z członkostwa w PSL i wstąpił do ruchu Szymona Hołowni.

Przygotowujemy się, ale nie koncentrujemy się na wyborach, bo nie wiadomo, kiedy te wybory będą. Mamy strategię zwycięstwa i chcemy pokazać ludziom, że można zdepolaryzować scenę polityczną, pokazać alternatywę i to, co może być po tym, jak PiS przejdzie do historii. Szymon Hołownia zapowiedział odwiedzenie wszystkich gmin w Polsce do czasów wyborów i chcemy to dobrze przygotować. Żeby ludzie wiedzieli, że to nie jest tak, że jest się za albo przeciw PiS-owi, tylko żeby mieli alternatywę. Chcemy też przejść z mediów konwencjonalnych w media społecznościowe. Chcielibyśmy dać się bardziej poznać i przekonać do naszych programów - mówi lider Polski 2050 na Podkarpaciu Sylwester Korycki.

1. Bartosz Romowicz

Konfederacja

Na Podkarpaciu wysoki wynik w stosunku do pozostałych województw uzyskała także Konfederacja. W regionie z pierwszego miejsca, podobnie jak w poprzednich wyborach, wystartuje prawdopodobnie Grzegorz Braun.

1. Grzegorz Braun