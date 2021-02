Posiedzenie Rady Koalicji Zjednoczonej Prawicy i dyskusja o proponowanej przez Platformę Obywatelską Koalicji 276 - to tematy, które w nadchodzącym tygodniu powrócą w polityce.

Jarosław Gowin po lewej i Adam Bielan / Piotr Augustyniak / PAP

Od jutra rozpoczną się zapisy nauczycieli na szczepienia przeciw Covid-19. Pierwsze zastrzyki preparatem firmy AstraZeneca mają być podane w piątek. Będą mogły je przyjąć osoby do 60. roku życia. Będziemy też sprawdzać, czy kolejne dostawy szczepionek dotrą do Polski zgodnie z harmonogramem.

Pierwszy raz od wielu tygodni spotkają się rządowi koalicjanci. Tematów do dyskusji jest sporo. Partie mają omówić między innymi ewentualną nowelizację prawa aborcyjnego, przygotowywany nowy ład - dokument, który mówi o wychodzeniu Polski z pandemicznego kryzysu, czy strategię energetyczną Polski, której sprzeciwia się Solidarna Polska.

Nie wiadomo jednak, kto będzie reprezentował na tym spotkaniu Porozumienie po tym jak Adam Bielan - mimo wyrzucenia go z ugrupowania Jarosława Gowina - utrzymuje, że to on pełni obowiązki szefa tej partii.

Właśnie dlatego powrócą pytania o trwałość rządowej koalicji.

Andrzej Duda jutro weźmie udział w wirtualnym szczycie Europa Środkowowschodnia-Chiny, a we wtorek i środę w rezydencji na Helu będzie gospodarzem spotkania Prezydentów Państw Grupy Wyszehradzkiej.