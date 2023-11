"Naszym polskim przyjacielom (pisownia oryginalna - przyp. red.) należałoby powrócić się do rzeczywistości" - napisał w sobotę na Twitterze Andrij Sadowy. "Cały wasz gigantyczny wkład w zwycięstwo Ukrainy w tej wojnie niweluje się przez grupę marginalistów, którzy blokują dostawy towarów humanitarnych dla kraju, który już drugi rok broni swojej niepodległości i bezpieczeństwa Europy" - dodał w kolejnym wpisie. "Czy Polska ma odwagę, wolę polityczną i narzędzia obywatelskie, aby zakończyć tę haniebną blokadę Ukrainy?" - zapytał na koniec Sadowy.

Serhij Derkacz w czasie wizyty w Dorohusku / Wojtek Jargiło

Zarzuty dotyczące blokowania przez protestujących przejazdu transportów z pomocą humanitarną formułował też w czasie sobotniej wizyty w Dorohusku ukraiński wiceminister infrastruktury Serhij Derkacz. Dodatkowo oskarżył on Polaków o nieprzepuszczanie cystern z paliwem, które miały przekraczać granicę poza kolejką.

Otrzymujemy przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ok. 30 proc. wszystkiego, co potrzebujemy dla naszego sektora energetycznego. Kiedy mamy sytuację, że ponad miesiąc te cysterny stoją już w oczekiwaniu w kolejkach to (powoduje - przyp. red.) bardzo duże napięcie, presję i duży problem dla naszych systemów energetycznych - powiedział Derkacz. Jeżeli chodziło protestującym, żeby doprowadzić do kryzysu energetycznego w Ukrainie, to im to się zaczyna udawać - stwierdził wiceminister.

Zełenski: Musimy dać naszym sąsiadom trochę czasu

Głos ws. sytuacji na polsko-ukraińskiej granicy zabrał też ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Myślę, że musimy mieć bardzo wyważoną politykę. Mieć plan działania. I mamy taki plan. Premier, a także wicepremier Stefaniszyna pracują z udziałem ministerstwa spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych i ministerstwa infrastruktury. Jestem pewien, że damy radę - mówił Zełenski dziennikarzom po konferencji "Zboże z Ukrainy" zorganizowanej w Kijowie. Myślę, że musimy dać naszym sąsiadom trochę czasu. Wszystko się ociepla - podsumował ukraiński prezydent, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza: Blokada działa niczym liberum veto

Stanowisko ws. blokady granicy przez polskich przewoźników wydała w weekend Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. Zaapelowała ona o zakończenie protestu.

"Zdajemy sobie sprawę, że część polskich przewoźników samochodowych jest rozczarowana sytuacją rynkową i brakiem działań ustępującego polskiego rządu. Uważamy, że postulaty protestujących wymagają spokojnej dyskusji z udziałem administracji rządowych obu państw, wszystkich organizacji zrzeszających przewoźników, niezależnych ekspertów i Komisji Europejskiej. Potrzebujemy rzeczowej dyskusji, wolnej od emocji i politycznych podszeptów towarzyszących tej blokadzie!" - czytamy w apelu Izby.

Jego autorzy ocenili, że blokada uderza we współpracę gospodarczą Polski z Ukrainą oraz w przedsiębiorców z obu krajów. "Kilkanaście firm członkowskich poinformowało nas, że blokady przyniosły im straty przekraczające już 100 milionów złotych. Z powodu blokady koszty frachtu drogowego wzrosły nawet o 300 procent, zaś koszty przestoju wynoszą nawet 300 euro za dobę! Ta blokada działa niczym liberum veto - służąc części, uderza w zdecydowaną większość przedsiębiorców!" - czytamy w oświadczeniu.

Kolejka ciężarówek, oczekujących na przekroczenie polsko-ukraińskiej granicy w Dorohusku (zdjęcie wykonane w sobotę) / Wojtek Jargiło

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza zaapelowała do polskich władz o "rzetelną pracę, wypełnianie swoich obowiązków i stosowanie prawa". "Granica demokratycznego państwa członkowskiego UE to nie mur berliński! Rząd odchodzi, ale państwo polskie musi działać, służyć przedsiębiorcom i podatnikom, wzmacniać europejską gospodarkę" - czytamy w komunikacie. Z kolei do strony ukraińskiej zwróciła się o "zmiany w systemie elektronicznej rejestracji pojazdów na granicy, postulowane przez protestujących polskich przewoźników".