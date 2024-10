Konflikt ws. ambasadorów

Konflikt na linii MSZ-prezydent w sprawie ambasadorów trwa od marca. Wówczas MSZ poinformowało, że minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zdecydował, iż ponad 50 ambasadorów zakończy misję, a kilkanaście kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu zostanie wycofanych.

Jednocześnie MSZ wyraziło nadzieję "na zgodne współdziałanie w tej sprawie najważniejszych władz w kraju".

Zgodnie z prawem ambasadora mianuje i odwołuje prezydent.

Spór o ambasadora Polski w USA

Spór dotyczy m.in. ambasady w USA. Z powodu sprzeciwu prezydenta ambasadorem nie zostanie Bogdan Klich. W czerwcu Andrzej Duda zapowiedział w Telewizji Republika, że do końca swojego urzędowania nie podpisze nominacji dla Klicha. Powodem jest fakt, że był on ministrem obrony w czasie, gdy doszło do katastrofy smoleńskiej.

Faceta, który był wtedy ministrem obrony narodowej i odpowiadał wtedy za polskie wojsko, oni chcą wysłać do Stanów Zjednoczonych. Przecież to będzie jeden wielki rechot. Nigdy się na to nie zgodzę, dopóki jestem prezydentem jeszcze przez te czternaście miesięcy. Nigdy nie podpiszę tej nominacji ambasadorskiej - oświadczył Andrzej Duda.

W związku z tym Klich obejmie kierownictwo nad placówką dyplomatyczną w Waszyngtonie jako charge d’affaires, a nie ambasador.