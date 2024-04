Zasugerował, że oskarżenia wobec jego małżonki mają związek z walką polityczną. Doniesienie w tej sprawie złożyła organizacja antykorupcyjna Czyste Ręce (Manos Limpias), którą określił mianem "skrajnie prawicowej".

W liście Sanchez zarzucił politykom prawicy, kierującemu Partią Ludową (PP) Albertowi Nunezowi Feijoo oraz szefowi Vox Santiago Abascalowi, udział w nagonce na siebie i swoją żonę.

"Pan Feijoo poskarżył się już w tej sprawie do Urzędu Konfliktu Interesów, wnosząc o trwający od 5 do 10 lat zakaz pełnienia przeze mnie funkcji publicznych" - napisał premier Sanchez. Dodał, że władze tej instytucji odrzuciły jednak ten wniosek.

Dodał, że w związku z atakiem na jego życie prywatne potrzebuje aktualnie przerwy "na zastanowienie się co dalej". Przekazał, że do poniedziałku wypowie się, czy będzie nadal przewodził rządowi, który został sformowany po wyborach z 23 lipca 2023 r. To trzeci gabinet Sancheza.

Czego dotyczy dochodzenie?

W środę rano sąd w Madrycie uruchomił dochodzenie przeciwko żonie premiera Hiszpanii Pedro Sancheza w związku z jej domniemanym udziałem w korupcji oraz korzystaniem z wpływów politycznych. Begona Gomez miała dzięki nim rozwijać swoją aktywność biznesową.

Główne zarzuty przeciwko żonie premiera, pełniącej funkcję dyrektora studiów magisterskich z zarządzania w zakresie konkurencyjnej transformacji społecznej na Uniwersytecie Complutense w Madrycie, koncentrują się wokół sprawy firmy doradczej Carlosa Barrabesa. Od lat wspiera on wydział kierowany przez Begonę Gomez.

Z ustaleń dziennika "El Mundo" wynika, że hiszpański wymiar sprawiedliwości bada również wsparcie, którego Begona Gomez miała udzielić spółce Globalia w otrzymaniu przez nią od rządu Sancheza 600 mln euro na dofinansowanie linii lotniczych Air Europa.

Kierujący Hiszpańską Socjalistyczną Partią Robotniczą (PSOE) Sanchez objął rządy w 2018 r., krótko po wotum nieufności Kongresu Deputowanych, niższej izby parlamentu, wobec gabinetu Mariano Rajoya. Przyczynił się do tego skandal korupcyjny, w który uwikłana była część osób z kierownictwa Partii Ludowej (PP), kierowanej wówczas przez Rajoya.