W weekend działalność zainaugurowało nowe ugrupowanie na polskiej scenie politycznej – partia Przyszłość. Jak informuje "Rzeczpospolita", wśród jej liderów są byli działacze Prawa i Sprawiedliwości i były szef Polskiej Fundacji Narodowej.

Jedną z osób zaangażowanych w tworzenie nowej partii jest Filip Rdesiński - były szef Polskiej Fundacji Narodowej / Leszek Szymański / PAP

Jak pisze "Rzeczpospolita", nowe ugrupowanie istnieje w rejestrze partii politycznych od 2021 r. pod nazwą Przyszłość 5.0 (oficjalny skrót - Przyszłość). Wywodzi się ze środowiska byłych polityków prawicy.

"Jego geneza sięga 2019 roku, gdy powstała fundacja Instytut Jana Olszewskiego. W zarządzie zasiedli m.in. Tomasz Markowski i Dawid Jackiewicz, byli posłowie ROP i PiS, z czego drugi był nawet ministrem skarbu w rządzie Beaty Szydło. Jeszcze więcej znanych nazwisk znalazło się w radzie instytutu, w tym obecni posłowie Zbigniew Girzyński (Polskie Sprawy, wcześniej w PiS), Bartosz Kownacki (PiS) oraz Paweł Poncyljusz (KO). Część twórców instytutu założyła w 2020 roku stowarzyszenie Przyszłość 5.0, w którego zarządzie znów pojawiły się nazwiska Markowskiego i Jackiewicza. Następnie członkowie stowarzyszenia założyli partię Przyszłość 5.0" - informuje dziennik.

Z nowym projektem politycznym początkowo kojarzony był poseł Zbigniew Girzyński, ale - jak zaznaczył w rozmowie z “Rzeczpospolitą", nie bierze już udziału w jego działaniach. Według gazety nie zaangażowały się też inne osoby z bieżącej polityki sejmowej.

Na liście liderów partii Przyszłość są byli politycy PiS-u - m.in. Piotr Zwara, Bogusław Bosak czy Tomasz Markowski.

"Zaangażował się też Filip Rdesiński, kojarzony ze środowiskiem Mateusza Morawieckiego były szef Radia Poznań i Polskiej Fundacji Narodowej, a następnie wiceprezes spółki Lotos Terminale. Na środowisku prawicy lista się nie kończy. W sobotę występowała m.in. Danuta Zduńczyk ze Stowarzyszenia Samotni Rodzice, znana z protestów przeciw zapisom Polskiego Ładu, uderzającego w rodziców samotnie wychowujących dzieci" - pisze gazeta.

Jakie są postulaty Przyszłości?