Sejm - mimo tego co działo się przed budynkiem - rozpoczął trzydniowe posiedzenie. Posłowie mają zająć się m.in. rządowym projektem nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz rozpatrzyć kilka obywatelskich projektów, w tym ten o wprowadzeniu emerytur stażowych.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia / Paweł Supernak / PAP

Wideo youtube

Na początku posiedzenia posłowie uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego posła Sejmu kontraktowego i I kadencji Krzysztofa Żabińskiego.

Sejm zajmie się w środę projektem nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Zmiany wynikają z decyzji Rady UE, która przedłużyła tymczasową ochronę dla ukraińskich uchodźców do 4 marca 2025 r.

Projekt zakłada m.in. przedłużenie legalności pobytu ukraińskich uchodźców wojennych do 30 czerwca tego roku. Zgodnie z obecnymi przepisami ustawy pobyt obywateli Ukrainy jest legalny, jeśli przybyli do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. do 4 marca 2024 r.