Liderzy opozycji mają w nadchodzącym tygodniu rozmawiać o porozumieniu przed wyborami parlamentarnymi. Szefowie Platformy Obywatelskiej, Lewicy, Polski 2050 i ludowców spotkają się na zaproszenie dwóch byłych prezydentów: Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego.

Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia / Leszek Szymański / PAP

Liderzy chcą złożyć deklarację o tym, że po wyborach wspólnie stworzą rząd i będą ze sobą współpracować. To nie to samo co wspólne listy wyborcze, bo większość ugrupowań nadal deklaruje, że chciałaby wystartować samodzielnie lub w mniejszych blokach. Za jedną, wspólną listą opowiada się głównie Koalicja Obywatelska. Wspólnie wypracowani kandydaci mają się za to pojawić w wyborach do Senatu, podobnie jak miało to miejsce w 2019 roku, co przyczyniło się do tego, że opozycja w drugiej izbie ma większość.

Prezydent Andrzej Duda wraz z Pierwszą Damą będą w poniedziałek uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych królowej Elżbiety II. Od wtorku Para Prezydencka będzie w Nowym Jorku, gdzie trwa 77. sesja Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. W trakcie debaty przywódców z całego świata głos zabierze także Andrzej Duda.