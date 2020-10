​Pandemia i Aborcja. Te dwa słowa zdominują najbliższy tydzień w polityce. To będzie tydzień kolejnych protestów przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji oraz oczekiwania na efekt obostrzeń epidemiologicznych wprowadzonych przez rząd.

Policja blokowała wejście do kościoła Świętego Krzyża w Warszawie podczas protestu przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego / PAP

Ogólnopolski Strajk Kobiet zapowiedział w poniedziałek o godz. 16 blokady w całym kraju. Zorganizowane zostaną pochody i protesty w głównych punktach największych miast. To uliczne echo Decyzji Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji na pewno będzie słyszalne długo.



Na środę Ogólnopolski Strajk Kobiet zapowiada tzw. protest rzeczywisty, bo wzywa kobiety, by zrezygnowały z pójścia do pracy. W Prawie i Sprawiedliwości słychać głosy, że trzeba zastanowić się nad jakimś nowym kompromisowym rozwiązaniem w temacie aborcji. Jednak po pierwsze to opinie osamotnione pochodzące spoza kierownictwa partii. Po drugie wydaje się, że orzeczenie Trybunału nie zostawiło żadnej furtki na kompromis w tej sprawie.

Temat aborcji może jednakże zdominować wtorkowe posiedzenie Sejmu. Należy spodziewać się "potężnej ideologicznej awantury".

Sejm powinien też w tym tygodniu ostatecznie zakończyć sprawę ustawy o ochronie zwierząt i rozpatrzyć poprawki Senatu.

W izbie wyższej za to już jutro zaczną się prace w komisji nad ustawą antycovidową.

Ważne będą w tym tygodniu też komunikaty z pałacu prezydenckiego dotyczące tego, jak prezydent Andrzej Duda przechodzi koronawirusa.

Najważniejsze będą jednak informacje pod koniec tygodnia szacujące liczbę nowych zakażonych. Pozwoli to realnie ocenić skuteczność ostatnich decyzji rządu.