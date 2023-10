Najwyższa Izba Kontroli przygotowuje zawiadomienie do prokuratury w związku z wynikami kontroli przeprowadzonej w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Jak przekazano, chodzi o podejrzenie korupcji i przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych.

Zdj. ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się zorganizowanemu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursowi "Szybka Ścieżka - Innowacje Cyfrowe". Zbadano zgodność z przepisami naboru wniosków oraz poprawność stosowania przyjętych kryteriów i zasad przy wyborze projektów do dofinansowania.

W ramach konkursu wpłynęły 434 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ponad 3 mld zł. Do oceny merytorycznej skierowano 390 projektów, a rekomendowano do dofinansowania 117 projektów. Wartość dofinansowania to w sumie ponad 801 mln zł.

Po kontroli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, rozpatrzeniu protestów oraz procedurze odwoławczej do dofinansowania rekomendowano 102 projekty o łącznej kwocie dofinansowania blisko 543 mln zł.

Najwyższa Izba Kontroli informuje o stwierdzeniu nieprawidłowości na różnym etapie konkursu. Jak podaje, nie wskazano, w jaki sposób wnioskodawcy powinni przeliczać kwotę dofinansowania, wyrażaną w złotych w odniesieniu do limitów dofinansowania określonych w euro". Kolejna kwestia to brak transparentności w procesie wyłaniania ekspertów na etapie tworzenia składów paneli.

NIK ocenia także, że doszło do "naruszenia ustawy wdrożeniowej oraz wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów poprzez brak niezwłocznego i indywidualnego powiadomienia każdego wnioskodawcy o zmianie Regulaminu Konkursu, a także niepodania do publicznej wiadomości uzasadnienia jego zmiany".

Wnioski po kontroli

We wnioskach sformułowanych po kontroli NIK w NCBiR znalazły się m.in.:

wprowadzenie do procedur doboru ekspertów do paneli, oceniających wnioski o dofinansowanie, obowiązkowych zasad dokumentowania tego doboru;

każdorazowe upublicznianie wyników konkursów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami;

podjęcie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania zasad, o których mowa w ustawie wdrożeniowej (art. 37 ust. 1);

wprowadzenie mechanizmów zapewniających weryfikację wniosków o dofinansowanie w zakresie przestrzegania obowiązujących limitów finansowania;

podjęcie działań mających na celu terminowe przeprowadzanie oceny wniosków o dofinansowanie i sporządzanie dokumentacji tego procesu.

O nieprawidłowościach w NCBiR Najwyższa Izba Kontroli zamierza powiadomić nie tylko prokuraturę, ale także Komisję Europejską i Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych. Zdaniem Izby należy również powołać sejmową komisję śledczą.