Ekonomiści komentują

Dane przedstawione przez GUS skomentowali już ekonomiści z największych banków. "Inflacja CPI we wrześniu spadła do 8,2 proc. r/r z 10,1 proc. r/r w sierpniu, zgodnie z szacunkiem flash. Ceny usług rosły o 9,7 proc. r/r, a towarów o 7,6 proc. r/r" - czytamy we wpisie PKO BP zamieszczonym na portalu X (dawniej Twitter).