CNN uważa, że niezależnie od tego czy Trump faktycznie wypowiedział te słowa, czy Breton zdobył się na sprytną konfabulację, by przeforsować swój projekt - powrót byłego prezydenta USA do Białego Domu budzi realny niepokój w Europie. Najgorsze jest to, że antyeuropejskie poglądy Donalda Trumpa zakorzenione są w prawdzie, o której każdy w Europie wie, ale nie każdy chce głośno ją wyrazić. Narody europejskie od dziesięcioleci zaniedbywały budżety zbrojeniowe, wychodząc z założenia, że wojna jest nieprawdopodobna, a w razie czego z pomocą pośpiesza Stany Zjednoczone.

Terapia szokowa

Trump kilkoma szokującymi wypowiedziami podważył to założenie. "Kiedy pojawił się Trump, uświadomiliśmy sobie, że Stany Zjednoczone mogą nie zawsze działać w interesie europejskim, zwłaszcza jeśli jest to sprzeczne z interesem amerykańskim" - powiedział CNN wysoki rangą dyplomata UE. "Mówienie tego na głos brzmi naiwnie, ale takie założenie przyjęło wcześniej wiele osób" - dodał.

Urzędnicy UE zrozumieli wreszcie zagrożenie i zaczęli przygotowywać grunt pod wzmocnienie obronności i bezpieczeństwa. Poważnie potraktowano wojnę w Ukrainie i Kijów może liczyć na pomoc Europy. Nawet mimo ogromnej biurokracji i braku jednomyślności między poszczególnymi krajami, UE zdołała się zmobilizować.

Zmianie uległo też podejście europejskie do handlu. Zwiększono dywersyfikację łańcuchów dostaw. Tu także "pomógł" Donald Trump, który w 2018 roku nałożył niebotyczne cła na importowane z Europy stal i aluminium. Unia zmieniła prawo tak, by nigdy więcej nie stać się zakładnikiem obietnic wyborczych kandydatów na prezydenta USA.



Joe Biden jeszcze bardziej dał do myślenia urzędnikom europejskim, podtrzymując wiele decyzji Trumpa, zwłaszcza w kwestiach handlu i relacji z Chinami. Europa zrozumiała, że musi wyobrazić sobie świat, w którym Stany Zjednoczone nie przybiegają z pomocą na zawołanie.

Długa droga przed Europą

Problem w tym, że całkowite przesterowanie polityki UE, gwałtowne dozbrojenie i zdecydowana zmiana sposobu w jaki Wspólnota prowadzi handel - będzie najzwyczajniej w świecie piekielnie trudne i czasochłonne. Europa będzie potrzebowała solidnego buforu czasowego i będzie musiała układać się z Trumpem, jeśli ten wygra wybory. A to również będzie trudne, bo znany z kiepskiego przyjmowania krytyki Trump nieraz udowadniał, że potrafi zareagować gwałtownie i przesadnie, gdy negocjacje nie idą dokładnie po jego myśli.