„Niemcy nie mają wątpliwości, czego się domagamy – domagamy się odszkodowania za wszelkie skutki wyrządzone naszemu krajowi i rodakom w czasie II wojny światowej” – mówił Arkadiusz Mularczyk w audycji 7 pytań o 7:07 w RMF24. „W tej nocie mamy 9 punktów, w których opisujemy, czego się domagamy. Pierwszy punkt dotyczy reparacji wojennych, państwo-państwo. To jest sprawa jasna” – dodał Mularczyk.

Arkadiusz Mularczyk / Piotr Szydłowski / RMF FM

Mularczyk zauważył, że taka nota była konieczna, ponieważ państwo niemieckie nie może być pozwane przez sąd innego państwa, w tym przypadku Polski. Pozwala to Niemcom na odrzucanie pozwów osób prywatnych, które przez lata występowały o odszkodowania za poniesione w czasie wojny uszczerbki na zdrowiu.

Musimy wywierać międzynarodową presję na rząd Niemiec, dlatego że Ich polityka była absolutnie cyniczna. Przez wiele lat po zakończeniu II wojny światowej sądy niemieckie twierdziły, że te sprawy powinny być rozstrzygnięte w formie umowy międzynarodowej, a od lat 70., 80. sądy niemieckie zaczęły mówić, że te sprawy się już przedawniły - stwierdził poseł PiS.

Mularczyk dziś po południu spotka się z lewicowym posłem do Bundestagu, Frankiem Schwabe. Co mu powie? Powiem Frankowi to, co on zawsze mówi: Dialog! - powiedział Mularczyk.

Wszyscy moi rozmówcy w Radzie Europy podkreślali, że kluczowy jest dialog - mówił gość Bogdana Zalewskiego.

Poseł PiS nawiązał też do ewentualnej współpracy z Grecją, która mogłaby stać się partnerem dla Polski w akcji informacyjnej dotyczącej niemieckich zbrodni w czasie II wojny światowej.

Prowadzący rozmowę 7 pytań o 7:07 zapytał Arkadiusza Mularczyka o to, co z tymi Niemcami: czy są naszym partnerem, czy przeciwnikiem rządu.

To nasz partner, który musi zrozumieć, że musi traktować Polskę i Polaków partnersko. My się tylko tego domagamy. Jeżeli Niemcy mówią o dialogu z Rosją, to tym bardziej powinni mówić o dialogu z Polską i Polakami. Powinniśmy być równorzędnymi partnerami, jest to w interesie nas wszystkich - mówił poseł PiS.