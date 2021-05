Czy dojdzie do porozumienia: opozycja zgadza się na nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w Senacie, a Prawo i Sprawiedliwość pozwala opozycji wybrać nowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Sejmie? Odpowiedź na to pytanie może przynieść nam nowy tydzień w polityce. Co jeszcze nas czeka?

REKLAMA