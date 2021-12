"Do oświadczenia, które przedstawiła moja żona ws. działek, nie trzeba nic dodawać. Wszystkie transakcje odbyły się po cenach rynkowych, na co są stosowne dokumenty" - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Podczas konferencji prasowej szef rządu został zapytany o to, dlaczego jego żona jeszcze nie opublikowała oświadczenia majątkowego.

