Na razie nie ma decyzji o zatrzymaniu i doprowadzeniu do aresztu skazanych polityków Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Ich obrońca złożył do sądu wnioski o umorzenie postępowania wykonawczego z powodu prezydenckiego ułaskawienia lub umorzenie procedury do czasu ostatecznego potwierdzenia, że politycy stracili mandaty poselskie.

Od lewej: Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński / Tomasz Gzell / PAP Sędzia, która decyduje o wykonaniu wyroku wobec skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, ma teraz dwa tygodnie na rozpatrzenie wniosków od ich obrońcy. Adwokat polityków PiS - powołując się na prezydenckie ułaskawienie - chce umorzenia postępowania wykonawczego, czyli procedury skierowania ich do więzienia, lub ewentualnie odmowę wszczęcia tego postępowania do czasu publikacji w Monitorze Polskim ostatecznej decyzji, że nie są już posłami. Z tego powodu sędzia na razie wystąpiła do marszałka Sejmu Szymona Hołowni o odpis postanowienia o wygaszeniu mandatów, informację, czy skazanym doręczono te dokumenty oraz czy i kiedy złożono odwołania do Sądu Najwyższego. Niewykluczone więc, że wysłanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do więzienia będzie uzależnione od tego, czy i kiedy Sąd Najwyższy potwierdzi wygaszenie ich mandatów. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik tracą mandaty poselskie Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał w czwartek 21 grudnia wydał postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Lider Polski 2050 poinformował wcześniej dziennikarzy w Sejmie, że pismo w sprawie polityków PiS jest gotowe. Jak dodał, wyśle pisma do obu polityków i od momentu otrzymania będą mieli oni trzy dni na zwrócenie się do Sądu Najwyższego z protestem. Pytany, czy mandaty nie wygasają z automatu, marszałek Sejmu odparł: "To jest bardzo poważny spór prawny". My stoimy na stanowisku, Biuro Legislacyjne Sejmu, wszyscy prawnicy, którzy nas w ocenie tej sytuacji wspierają, że te mandaty już wygasły - dodał. Nie mam żadnego interesu w tym, żeby wygaszać mandaty jakimkolwiek posłom, bo to nie jest nigdy w interesie marszałka Sejmu - podkreślił Hołownia. Dwa lata więzienia dla Wąsika i Kamińskiego W środę 20 grudnia Sąd Okręgowy w Warszawie, orzekając w II instancji, wymierzył prawomocnie kary po dwa lata więzienia dla Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika , po roku więzienia dla dwóch pozostałych b. szefów CBA za działania operacyjne podczas "afery gruntowej". W czerwcu Sąd Najwyższy uchylił umorzenie sprawy Mariusza Kamińskiego i byłych szefów CBA, skazanych w pierwszej instancji i ułaskawionych przez prezydenta; sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania do sądu okręgowego. W środę Andrzej Duda spotkał się w Pałacu Prezydenckim z Kamińskim i Wąsikiem; po spotkaniu na profilu Kancelarii Prezydenta w portalu X zamieścił wpis, w którym napisał, że ułaskawienie byłych szefów CBA z 2015 roku zostało wykonane zgodnie z prawem, co potwierdził Trybunał Konstytucyjny i pozostaje w mocy prawnej. Dziesięcioletnia historia sprawy byłych szefów CBA W marcu 2015 roku Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście skazał w I instancji byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na 3 lata więzienia m.in. za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA podczas "afery gruntowej" w 2007 roku. Na kary po 2,5 roku skazano dwóch innych byłych członków kierownictwa CBA. Kamiński oceniał wtedy, że wyrok "godzi w elementarne poczucie sprawiedliwości, jest kuriozalny, rażąco niesprawiedliwy i niezrozumiały". Sprawa wróciła na wokandę po ponad ośmiu latach w związku z czerwcowym orzeczeniem Sądu Najwyższego. Na początku czerwca SN w Izbie Karnej uchylił umorzenie sprawy b. szefów CBA dokonane jeszcze w marcu 2016 roku przez Sąd Okręgowy w Warszawie w związku z zastosowanym przez prezydenta Andrzeja Dudę prawem łaski wobec nieprawomocnie skazanych b. szefów CBA i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Zobacz również: Kiedy posiedzenie Sejmu? Szymon Hołownia odpowiada prezydentowi