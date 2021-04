Wprowadzenie m.in. mieszanej ordynacji wyborczej to jeden z warunków, jakie Kukiz’15 stawia w rozmowach z Prawem i Sprawiedliwością ws. potencjalnego sojuszu – takie są ustalenia Polskiej Agencji Prasowej. Odpowiednie zapisy miałyby znaleźć się w aneksie do Nowego Ładu – nowego społeczno-gospodarczego programu partii Jarosława Kaczyńskiego. Negocjacje pomiędzy PiS-em a ugrupowaniem Pawła Kukiza toczą się od wielu miesięcy. W nadchodzącym tygodniu ma dojść do spotkania liderów obu partii.

