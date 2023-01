Wychodzimy z pozytywnym programem dla trzech pokoleń - powiedział w czwartek w Kielcach lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, przedstawiając założenia inicjatywy programowej ludowców "Uczciwa Polska". To też pokazanie naszej filozofii, która powinna wejść w życie - kraj naszych marzeń - dodał szef ludowców.

Władysław Kosiniak-Kamysz w Kielcach / Piotr Polak / PAP

Kosiniak-Kamysz spotkał się z mieszkańcami Kielc, aby zaprezentować inicjatywę programową PSL "Uczciwa Polska". Partia zamierza złożyć pakiet trzech ustaw skierowanych do ludzi młodych, pracujących i seniorów.

Dziedziczenie emerytury

Pierwsza z ustaw dotyczy dziedziczenia emerytury. Ta ustawa jest szczególnie ważna dla kobiet, które nie dość, że mają niższą emeryturę średnio o 30 procent niż mężczyźni, to żyją dłużej i często zostają same. Utrzymać dom z 85 procent jednej emerytury jest in wtedy bardzo trudno - powiedział prezes PSL. Dodał, że "w czasach kiedy rosną ceny energii, gazu, inflacja, która powoduje ogromną drożyznę w sklepach, to jest ten moment, kiedy trzeba bezwzględnie wprowadzić dziedziczenie emerytury".

Proponujemy 100 procent najwyższej emerytury, 50 procent drugiej. Jesteśmy w nowym systemie, wszystko, co sobie odłożymy, wpada do naszego portfela. To nie jest wydatek państwa, tylko nie zabieranie tego, co sobie odłożyliśmy przez lata pracy. To jest uczciwa Polska - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

"Praca, która się opłaca"

Druga ustawa "Praca, która się opłaca" skierowana jest głównie do grona aktywnych 30, 40 i 50-latków. Często pracują na drugim etacie, często po godzinach zakładają swoją firmę, żeby dorobić, bo mają na przykład kredyt, który w ostatnim roku wzrósł z 2 tys. zł do 4,2 tys. zł - mówił szef ludowców.

PSL proponuje, aby opodatkowane było tylko jedno miejsce pracy, a druga praca byłaby nieopodatkowana. Nie będzie ani składki zdrowotnej, ani podatku. Dajmy zarobić ludziom pieniądze. To jest uczciwa Polska, która nie ograbia tych, którzy ciężko i dużo pracują - zaznaczył polityk.

Kredyt na mieszkanie lub dom

W trzeciej ustawie, skierowanej do ludzi młodych, jest mowa o niskooprocentowanym (1,5 proc.) stałym kredycie na mieszkanie lub dom w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wkładzie własnym od państwa w wysokości do 100 tys. zł.

Tu nie chodzi tylko o kredyt, ale o pokazanie wielkiego problemu, jakim jest zmiana demograficzna w Polsce, mamy starzejące się społeczeństwo. Żadne programy, nawet te najbogatsze, nie pomogły w w zmianie dzietności. Mamy najwięcej zgonów, najmniej urodzeń od II wojny światowej - alarmował Kosiniak-Kamysz. Dodał, że ten program pozwoli na wybudowanie mieszkań i zmieni demografię kraju.

Brak mieszkania, brak własnego kąta, to największa przeszkoda w posiadaniu dzieci, jak wskazuje wiele badań. To jest uczciwa Polska, który mówi wprost: pomożemy młodym ludziom mieć mieszkanie, żeby mogli założyć rodzinę i mieć dzieci - powiedział prezes PSL.

"Kraj naszych marzeń"

Zaznaczył, że "Uczciwa Polska" to "odkłamanie fałszywej tezy stawianej przez konkurentów politycznych, że nie mamy programu, jest tylko krytyka rządzących".

Wychodzimy z pozytywnym programem dla trzech pokoleń. Nie da się też ukryć, że to także taka prekampania. Chyba jako pierwszy startuję w tym roku z otwartymi spotkaniami. To jest szansa dla wszystkich na zadanie pytania i na rozmowę. To też pokazanie naszej filozofii, która powinna wejść w życie - kraj naszych marzeń. Mam nadzieję, że po wyborach stanie się rzeczywistością - mówił lider PSL.