Głównym celem, a może nie celem, a głównym skutkiem - bo im się bardzo często cele nie zgadzają ze skutkami - w tych propozycjach, które rządzący przedstawiają od wielu miesięcy jest tak naprawdę ubezwłasnowolnienie samorządów - mówił lider PO Donald Tusk w Płońsku podczas Konwencji Krajowej swej partii. Polityk mówił też, że patriotyzm, to „wielkie zadanie utrzymania Polski w UE”.

Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk podczas krajowej Konwencji Platformy Obywatelskiej w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku / Wojciech Olkuśnik / PAP

Lider PO podkreślał, że nie ma jednej recepty na rozwój mniejszych miejscowości, a każda z nich wymaga odrębnych rozwiązań dla swego rozwoju. Dzisiaj słyszymy od rządzących, że głównym celem, a może nie celem, a głównym skutkiem - bo im się bardzo często cele nie zgadzają ze skutkami - w tych propozycjach, które przedstawiają od wielu miesięcy jest tak naprawdę ubezwłasnowolnienie samorządów - mówił Tusk.

Stwierdził, że o kondycji mniejszych miast i miejscowości świadczy głównie jakość życia codziennego, w tym kwestia transportu, dostępu do usług, dostępu do edukacji i opieki medycznej.



Trzeba zadbać o to, i to też jest w rękach miejscowych, ale do tego też są potrzebne środki i kompetencje, o atrakcyjną ofertę na życie codzienne - ofertę kulturalną, edukacyjną - dodał lider PO.

Polityk mówił również o patriotyzmie.





Cytat Być Europejczykiem to znaczy być Polakiem, być mieszkańcem Płońska, być mieszkańcem polskiej wsi - tu się nic nie kłóci. Powiem więcej, dzisiaj polski dojrzały patriotyzm, dzisiaj prawdziwa miłość do ojczyzny oznacza także tę wielką potrzebę, wielkie zadanie utrzymania Polski w UE. powiedział lider PO.

Tusk zapewniał, że zadaniem PO jest obrona interesów Polski, obrona interesów miast, miasteczek i obrona "Polski w Europie" i "Europy w Polsce".



Podczas swojego przemówienia Tusk apelował do Kaczyńskiego o wpisanie do konstytucji zapisu, że wypowiedzenie umowy międzynarodowej wymaga w Sejmie większości 2/3.