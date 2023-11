Janusz Korwin-Mikke trafił do szpitala. Polityk napisał na platformie X, że ma zapalenie trzustki. "Jestem pod dobrą opieką " - przekazał.

Janusz Korwin-Mikke / Radek Pietruszka / PAP

Prezes Janusz Korwin-Mikke trafił do szpitala. Wiem, że czuje się dobrze, jednak to jedynie tyle co wiem i co mogę powiedzieć. Zapewne sam odniesie się do tego na dniach, by uspokoić swoich zaniepokojonych sympatyków - poinformował Polską Agencję Prasową Krzysztof Rzońca.

Jak zapewnił, politykowi nic poważnego się nie stało.

Po godz. 19 Korwin-Mikke dodał wpis na platformie X (dawniej Twitter), w którym odniósł się do swojego stanu zdrowia. "Jak to był ujął śp.Marek Twain: "Pogłoski o mojej śmierci są mocno przesadzone". O mojej ciężkiej chorobie - też" - napisał.

"Mam zapalenie trzustki, jestem pod dobrą opieką - i wyraźnie mi się poprawia. Spoko!" - dodał polityk.