W październiku działalność rządu dobrze ocenia 39 proc. badanych, a źle - 46 proc. - wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej. 46 proc. wyraża niezadowolenie z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki, a 38 proc. odnosi się do tego z aprobatą.

Premier Mateusz Morawiecki / OLIVIER HOSLET / POOL / PAP

Z sondażu CBOS wynika, że w październiku do zwolenników rządu zalicza się 33 proc. badanych (spadek o 1 pkt proc. w stosunku do września). Przeciwnicy obecnego gabinetu stanowią 38 proc. respondentów (bez zmian). 25 proc. badanych wyraża w tej kwestii obojętność (wzrost o 1 pkt proc.). Zdania w tej sprawie nie ma 5 proc. respondentów.



Działalność rządu dobrze ocenia 39 proc. badanych (bez zmian), a źle - 46 proc. (spadek o 3 pkt proc.). Zdania w tej sprawie nie ma 15 proc. respondentów.



Jeśli chodzi o opinie o polityce gospodarczej rządu, to 53 proc. badanych uważa, że nie stwarza ona szansy na poprawę sytuacji gospodarczej (wzrost o 1 pkt proc.), natomiast przeciwnego zdania jest 34 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt proc.). Zdania w tej sprawie nie ma 13 proc. respondentów.



Co Polacy sądzą o premierze?

W sondażu zbadano również społeczny odbiór premiera. 46 proc. badanych wyraża niezadowolenie z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki (spadek o 1 pkt proc.), a 38 proc. odnosi się do tego z aprobatą (wzrost o 1 pkt proc.). Zdania w tej sprawie nie ma 16 proc. respondentów.



Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:

1) wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),

2) wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) - dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, 3) samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.



We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 4 do 14 października 2021 r. na próbie liczącej 1161 osób (w tym: 55,2 proc. metodą CAPI, 28,9 proc. - CATI i 15,9 proc. - CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 r., w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.