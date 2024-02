Adam Glapiński ma stanąć przed Trybunałem Stanu. "Pracujemy nad wstępnym wnioskiem o pociągnięciu prezesa NBP do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu i jesteśmy zdeterminowani, by ten proces przeprowadzić. Merytorycznie opracowany wniosek planujemy złożyć w Sejmie do końca marca" - zapowiedział przewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych Janusz Cichoń.

Adam Glapiński / Rafał Guz / PAP

Koalicja rządząca zarzuca Glapińskiemu m.in. zaangażowanie w działalność polityczną przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi. Wśród zarzutów pojawia się również argument wprowadzenia w błąd co do wyników finansowych banku centralnego za 2023 r. (wpłata z ewentualnego zysku NBP zasila budżet państwa). NBP zaprzecza wszelkim zarzutom.

Koalicja Obywatelska planuje złożyć w Sejmie wstępny wniosek o pociągnięcie prezesa NBP Adama Glapińskiego do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu (TS) do końca marca - o czym poinformował Janusz Cichoń (KO).

Wstępny wniosek w sprawie postawienia prezesa NBP przed TS może złożyć w Sejmie prezydent lub co najmniej 115 posłów lub sejmowa komisja śledcza. Wniosek trafia do sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Komisja przedstawia Sejmowi sprawozdanie wraz z ewentualnym wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu lub o umorzenie postępowania.

Uchwałę o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu Prezesa Narodowego Banku Polskiego Sejm podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Już sama uchwała Sejmu o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu powoduje zawieszenie w czynnościach osoby, której dotyczy.

Trybunał Konstytucyjny (TK) uznał w styczniu za niezgodne z ustawą zasadniczą przepisy o Trybunale Stanu stanowiące, że uchwała Sejmu podjęta bezwzględną większością głosów o postawieniu przed TS prezesa NBP zawiesza go w czynnościach. TK uznał, że może to nastąpić dopiero wówczas, gdy Sejm przyjmie uchwałę większością co najmniej 3/5 głosów.

W ocenie TK Sejm do czasu zmian w prawie nie może rozpatrywać wniosków o Trybunał dla prezesa NBP. Premier Donald Tusk nie uważa jednak werdyktu TK za wiążący. Jak informowaliśmy kilka dni temu - według nieoficjalnego źródła agencji Bloomberga - Tusk dał zielone światło dla planu usunięcia związanego z poprzednią ekipą szefa banku centralnego.

Koalicja Obywatelska posiada w Sejmie 157 mandatów. Koalicja KO-TD-Lewica ma 248 z 460 mandatów. Większość 3/5 wynosi 276 posłów.