Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało oświadczenie ws. wczorajszej tajemniczej eksplozji w Komendzie Głównej Policji, po której do szpitala trafił gen. Jarosław Szymczyk. "Eksplodował jeden z prezentów, które Komendant otrzymał podczas swojej roboczej wizyty na Ukrainie" - przekazał resort.

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk / Leszek Szymański / PAP

W wyniku wczorajszego wybuchu w Komendzie Głównej Policji zawalił się sufit w jednym pomieszczeń na parterze. Uszkodzone są też pomieszczenia powyżej - do drugiego piętra, na którym swój gabinet ma gen. Jarosław Szymczyk.

MSWiA podaje, że w czasie wizyty na Ukrainie gen. Szymczyk spotkał się z kierownictwem tamtejszej policji i służby ds. sytuacji nadzwyczajnych. "Prezent był podarunkiem od jednego z szefów ukraińskich służb" - czytamy w oświadczeniu. Nie sprecyzowano w nim, o jaki dokładnie podarunek chodzi. Z nieoficjalnych informacji wynika, że był to granatnik.

MSWiA potwierdza nieoficjalne informacje RMF FM, że gen. Jarosław Szymczyk po eksplozji trafił do szpitala. Jak napisano, doznał lekkich obrażeń i przebywa na obserwacji. Lekko ranny został też cywilny pracownik komendy, który nie był hospitalizowany.

"Strona polska zwróciła się do strony ukraińskiej o złożenie stosownych wyjaśnień. Sprawą od początku zajmuje się prokuratura i odpowiednie służby" - zapewnia MSWiA. Całe oświadczenie można znaleźć tutaj.

Wygląda na to, że po wybuchu doszło do złamania wielu procedur postępowania w takich sytuacjach. Reporter RMF FM nie uzyskał odpowiedzi na pytania, dlaczego dyżurny komendy nie powiadomił o wybuchu straży pożarnej i dlaczego nie wezwano inspektorów nadzoru budowlanego, by ocenili uszkodzenia dwóch stropów. Nie jest też jasne, dlaczego wydanie tego kilkuzdaniowego komunikatu zajęło ministerstwu ponad 30 godzin.

Do budynku Komendy Głównej Policji muszą teraz przyjechać śledczy, żeby zabezpieczać dowody w zniszczonych pomieszczeniach. Przesłuchani zostaną świadkowie - m.in. gen. Szymczyk. Zabezpieczany będzie też monitoring - m.in. z kamer znajdujących się przy wejściu do budynku, ale także z okolic gabinetu komendanta.