Rada Krajowa Partii Razem nie podjęła dziś decyzji o opuszczeniu klubu Lewicy. Jak czytamy w komunikacie, “zobowiązała przewodniczących partii do pilnego spotkania z władzami Nowej Lewicy i dała im mandat do rozmów na temat przyszłości klubu".

Zdj. ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Rada Krajowa uznała, że dalsze funkcjonowanie tak, jak to było do tej pory, nie ma większego sensu. Oczekujemy od Zarządu Krajowego podjęcia rozmów z władzami Nowej Lewicy na temat tego, czy jesteśmy w stanie wypracować nowy sposób wspólnego funkcjonowania - powiedział PAP Jakub Niewiadomski, członek prezydium Rady Krajowej Razem. Od wyników tych rozmów uzależniamy dalsze działanie w ramach klubu - dodał.

W przesłanym PAP komunikacie partii podkreślono, że "złe wyniki wyborcze pokazały głęboki kryzys, w którym znajduje się dziś projekt Lewicy. W opinii Rady rząd, do którego część Lewicy weszła, rozczarował lewicowych wyborców. Kluczowe postulaty, z którymi Lewica szła do wyborów w 2023 roku, nie są realizowane. Zaostrza się kryzys mieszkaniowy, rosną koszty utrzymania: energii, ogrzewania, żywności, kobiety nadal nie mają prawa do decydowania o swojej ciąży. Lewica jako całość traci przez to na wiarygodności". "Dlatego Rada zobowiązała przewodniczących partii do pilnego spotkania z władzami Nowej Lewicy i dała im mandat do rozmów na temat przyszłości klubu" - dodano.



Pojawiają się głosy, że powinniśmy wyjść z klubu - przyznała w piątek w rozmowie z PAP Marcelina Zawisza - członkini Prezydium Rady Krajowej Razem i wiceszefowa klubu Lewicy. Coraz częściej słyszę na ulicy, że jeśli ten rząd będzie postępował tak, jak postępuje, to za trzy lata Prawo i Sprawiedliwość wróci do władzy - dodała.