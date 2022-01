„Możemy potwierdzić dwa nowe przypadki inwigilacji Pegasusem” – poinformował John Scott-Railton, analityk z Citizen Lab. Według organizacji zhakowano telefony lidera AGROunii Michała Kołodziejczaka i współautora książki o Mariuszu Kamińskim Tomasza Szwejgierta.

Michał Kołodziejczak miał być inwigilowany Pegasusem / Jakub Rutka / RMF FM

Według Citizen Lab telefon 33-letniego Kołodziejczaka inwigilowano Pegasusem w maju 2019 roku. Associated Press wskazuje, że wówczas Kołodziejczak starał się, by AGROunia została zarejestrowana jako partia, co mogłoby spowodować, że Prawo i Sprawiedliwość w jesiennych wyborach uzyska gorszy wynik na obszarach wiejskich.

"Z mojego telefonu przez kilka dni wyciekały dane z powodu zhakowania telefonu przez Pegasus. Tak w Polsce rząd Prawa i Sprawiedliwości walczy się z opozycją i innym zdaniem" - napisał na Twitterze Michał Kołodziejczak komentując informacje Citizen Lab.

Jak pisze amerykańska agencja prasowa Associated Press operator Pegasusa zainteresował się Tomaszem Szwejgiertem, gdy trwały prace nad książką o Mariuszu Kamińskim. Dostęp do jego telefonu, zdaniem Citizen Lab, uzyskano 21 razy w okresie od marca do czerwca 2019 roku.

Rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn proszony o komentarz w tej sprawie poinformował, że w Polsce kontrola operacyjna jest prowadzona w uzasadnionych i opisanych prawem przypadkach, po uzyskaniu zgody Prokuratora Generalnego i wydaniu postanowienia przez sąd.

Zaznaczył, że nieprawdą jest, że Szwejgiert miał jakieś związki z tajnymi służbami i podkreślił, że Szwejgiert był oskarżony o poważne przestępstwa gospodarcze.

Szwejgiert z kolei twierdzi, że jest niewinny i odsiedział w więzieniu wyrok za przestępstwa, których nie popełnił.

Eksperci Citizen Lab w Senacie

O swoich odkryciach dotyczących użycia Pegasusa w Polsce, eksperci Citizen Lab opowiadali senackiej komisji nadzwyczajnej. Starszy pracownik naukowy laboratorium badawczego Citizen Lab John Scott-Railton poinformował, że badacze zarejestrowali pierwsze działania Pegasusa w Polsce w listopadzie 2017 r. W naszej opinii prawdopodobnie jest tylko jeden operator Pegasusa w Polsce. Nie możemy powiedzieć, który podmiot jest za to bezpośrednio odpowiedzialny - zaznaczył ekspert. Według niego z wielu dowodów poszlakowych wynika, iż operatorem tym jest podmiot o nazwie "Orzeł biały".

Według Associated Press, powołującej się na ustalenia działającej przy Uniwersytecie w Toronto grupy Citizen Lab, za pomocą oprogramowania Pegasus inwigilowany był Krzysztof Brejza, a także adwokat Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek. Według Citizen Lab do telefonu Krzysztofa Brejzy miano się włamać 33 razy w okresie od 26 kwietnia 2019 r. do 23 października 2019 r. Polityk był wówczas szefem sztabu KO przed wyborami parlamentarnymi.

Citizen Lab jest interdyscyplinarnym laboratorium działającym przy Szkole Zagadnień Globalnych i Polityki Publicznej Uniwersytetu w Toronto. Zajmuje się badaniami, rozwojem, strategiami publicznymi oraz działaniami prawnymi w obszarze z pogranicza technologii komunikacyjnych, praw człowieka i bezpieczeństwa globalnego - czytamy na stronie ośrodka. Założony w 2001 r. Citizen Lab korzysta z metod badawczych różnych dyscyplin, m.in. informatyki, politologii i analizy prawnej.