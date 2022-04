"7 pytań o 7:07" padnie w piątek na początek przedpołudniowego programu w naszym radiu internetowym RMF24. Tydzień zakończymy rozmową z Janem Olbrychtem - posłem Platformy Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczącym największej frakcji, czyli Grupy Europejskiej Partii Ludowej oraz członkiem między innymi komisji zajmującej się budżetem.

Michał Zieliński zada 7 pytań o 07:07! / RMF FM

W piątek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen będzie w Kijowie i porozmawia z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W sobotę pojawi się natomiast w Warszawie, gdzie weźmie udział w konferencji darczyńców akcji "Stand Up for Ukraine" i spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. Naszego gościa zapytamy o cele i możliwe efekty tej podróży.

Nie zabraknie też pytań o unijne finanse. Wciąż nie ma zielonego światła dla odblokowania Polsce funduszy z Krajowego Planu Odbudowy. Gorący temat to również kolejny - piąty - pakiet sankcji Unii Europejskiej uderzających w Rosję. Tym razem to między innymi zakaz importu węgla z Rosji. Co z ropą i gazem? "Nie ma czasu na kalkulacje ekonomiczne, potrzebne jest pełne embargo" - zaznaczył europoseł PO Andrzej Halicki. Sprawdzimy, czy Jan Olbrycht uważa tak samo.

Na "7 pytań o 7:07" w piątkowy poranek zaprasza Michał Zieliński.