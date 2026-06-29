RMF24

RMF FM znów zostało najbardziej opiniotwórczą stacją radiową w Polsce! Nasza rozgłośnia znalazła się na pierwszym miejscu majowego rankingu Instytutu Monitorowania Mediów.

RMF FM utrzymało pozycję radiowego lidera. Inne media powoływały się na nasze informacje ponad 2,6 tysiąca razy. Cytowano m.in. komentarze dotyczące decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia „Bohaterów UPA”.

Drugie miejsce wśród rozgłośni zajęło Radio ZET z wynikiem blisko 1,3 tysiąca cytowań, a podium zamknęło Polskie Radio Program I (320 cytowań).

ranking słuchalności stacji radiowych maj 2026 / materiały prasowe

Lider cytowań w maju

W maju media w Polsce najczęściej powoływały się na informacje podawane przez TVN24. Stacja była źródłem informacji dla innych mediów aż 3,5 tysiąca razy. To awans o pięć pozycji w porównaniu z poprzednim miesiącem. Wśród najczęściej cytowanych materiałów znalazły się m.in. wypowiedzi szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego dotyczące zatrzymań w związku z fałszywymi alarmami, które skutkowały interwencjami służb w domach polityków.