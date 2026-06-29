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RMF FM najbardziej opiniotwórczą stacją radiową w Polsce

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 29 czerwca (16:35)

RMF FM znów zostało najbardziej opiniotwórczą stacją radiową w Polsce! Nasza rozgłośnia znalazła się na pierwszym miejscu majowego rankingu Instytutu Monitorowania Mediów.

RMF FM najbardziej opiniotwórczą stacją radiową w Polsce
Zdjęcie ilustracyjne (autor zdjęcia: Maciej Nycz) /RMF FM

RMF FM utrzymało pozycję radiowego lidera. Inne media powoływały się na nasze informacje ponad 2,6 tysiąca razy. Cytowano m.in. komentarze dotyczące decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia „Bohaterów UPA”. 

Drugie miejsce wśród rozgłośni zajęło Radio ZET z wynikiem blisko 1,3 tysiąca cytowań, a podium zamknęło Polskie Radio Program I (320 cytowań).

 

Lider cytowań w maju

W maju media w Polsce najczęściej powoływały się na informacje podawane przez TVN24. Stacja była źródłem informacji dla innych mediów aż 3,5 tysiąca razy. To awans o pięć pozycji w porównaniu z poprzednim miesiącem. Wśród najczęściej cytowanych materiałów znalazły się m.in. wypowiedzi szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego dotyczące zatrzymań w związku z fałszywymi alarmami, które skutkowały interwencjami służb w domach polityków.

Źródło: RMF24
Tagi: RMF FM Instytut Monitorowania Mediów

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