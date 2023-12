Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami porywisty, z kierunków południowych. Wysoko w Sudetach będzie się wzmagał i w porywach może osiągać do 70 km/h.

Noc z poniedziałku na wtorek zapowiada się z zachmurzeniem dużym z większymi przejaśnieniami. Lokalnie na Mazurach, Lubelszczyźnie i w rejonach podgórskich Dolnego Śląska i Podkarpacia wystąpią słabe opady śniegu. Nad ranem na wschodzie pojawią się lokalnie mgły marznące, ograniczające widzialność do 300 m - przekazała synoptyk IMGW.



To będzie kolejna mroźna noc. Temperatura minimalna wyniesie ok. minus 15 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat. Tam też będzie wydane ostrzeżenie przed silnym mrozem. Minus 12 stopni będzie na południu, na nizinach oraz na wschodzie kraju, ok. minus 7 stopni w centrum, a na północy i zachodzie minus 4 stopnie Celsjusza - powiedziała synoptyk IMGW.



Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na obszarach podgórskich Karpat porywisty. Te porywy osiągać będą do 55 km/h i powodować będą zawieje i zamiecie śnieżne. Wysoko w Sudetach i Karpatach porywy wiatru będą osiągać do 70 km/h, a na szczytach Bieszczadów do 85 km/h.



Powieje z południowego wschodu i z południa.



Od wtorku i środy na zachodzie zrobi się nieco cieplej. Tam temperatura maksymalna oscylować będzie wokół zera, ale za to będzie padać śnieg i deszcz ze śniegiem.