Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek ostrzeżenia w związku z intensywnymi opadami śniegu. W całym kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia, na południu stopnia drugiego, a na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu miejscami najwyższego, trzeciego stopnia. Instytut ostrzega także przed silnym wiatrem i gołoledzią. „Najbliższy tydzień przyniesie pogłębienie zimowych warunków. Należy spodziewać się mrozu, którego odczuwalność pogłębią intensywne podmuchy wiatru i zamiecie. Na wschodzie i w centrum można się spodziewać 15 cm śniegu. Intensywne opady śniegu mają powrócić w czwartek: - informuje IMGW.

Atak zimy w Katowicach / Andrzej Grygiel / PAP

W poniedziałek IMGW podało, że z uwagi na intensywne opady śniegu w całym kraju, do godzin wieczornych obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Na południu kraju ostrzeżenia mają stopień drugi, a na Lubelszczyźnie i północnych powiatach Podkarpacia zagrożenie związane ze śniegiem określono stopniem trzecim, czyli najwyższym. Intensywne opady powodują przyrost pokrywy śnieżnej o ponad 5 cm w ciągu 3 godzin.



Dodatkowo wystawione zostały ostrzeżenia o zamieciach i zawiejach śnieżnych, gdyż opadom tym towarzyszył będzie umiarkowany i dość silny, a chwilami też porywisty, wiatr - informuje Szymon Ogórek z IMGW.

Na południu kraju ostrzeżenia przed marznącymi opadami

Na obszarze województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz na południu lubelskiego do godzin popołudniowych obowiązują ostrzeżenia 1 i 2 stopnia o opadach marznących powodujących gołoledź.



Na przeważającym obszarze utrzymywać się będą silne porywy wiatru, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne, ale od krańców południowych wiatr będzie stopniowo słabł. Warunki na drogach będą złe - ostrzegają synoptycy Instytutu.



Strefa opadów powoli przemieszcza się na północ. Miejscami, głównie na południu, opady mają umiarkowane, lokalnie silne natężenie. Opadom towarzyszy dość silny wiatr, w porywach do 60 km/h, który sprawia, że tworzą się zawieje i zamiecie śnieżne - określił Szymon Ogórek. Synoptyk ostrzega, że widoczność miejscami jest ograniczona do 500 m.



Na południu kraju - w Krakowie, Zakopanem i Rzeszowie - utrzymywać się będą marznące opady, powodujące gołoledź. Z kolei na Śląsku i w woj. świętokrzyskim występuje tzw. deszcz lodowy, czyli opad w postaci przezroczystych ziaren lodu.



Najbardziej intensywne opady, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodującym miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o powyżej 5 cm w ciągu 3 godz., prognozowane są na obszarze województw: lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego (południowa połowa), świętokrzyskiego, lubelskiego.

Trudne warunki i poranku w Lublinie / Gorąca Linia RMF FM





Najtrudniejsze warunki na południu

Z danych Instytutu wynika, że minionej doby najtrudniejsze warunki pogodowe występowały na południu kraju - padał śnieg i marznący deszcz, powodujący gołoledź. W ciągu ostatniej doby najwięcej śniegu spadło na Dolnym Śląsku, w Zieleńcu i Słoszowie było to ok. 18 cm, w Kłodzku 16 cm. Na Opolszczyźnie, Górnym Śląsku, Ziemi Łódzkiej i Kielecczyźnie lokalnie spadło tam do 10-15 cm śniegu.



Najgrubsza pokrywa śnieżna, poza obszarami górskimi, w dalszym ciągu utrzymuje się na północnym wschodzie, w Suwałkach i Białymstoku leży około 30 cm śniegu - podał Ogórek.

Nadchodzący tydzień będzie bardzo mroźny

Cytat Tydzień przyniesie pogłębienie zimowych warunków nad Polską. Będzie bardzo mroźno, miejscami wystąpią też silne śnieżyce. Należy spodziewać się też przeważnie dużej ilości zachmurzenia, a często też porywistego wiatru, powodującego nie tylko zawieje i zamiecie śnieżne, ale jeszcze bardziej obniżającego odczuwalną przez nas temperaturę powietrza. podał synoptyk IMGW Szymon Ogórek.

Na południu i południowym wschodzie opady śniegu przejdą w opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu, powodującego gołoledź. Warunki na drogach będą bardzo złe - przestrzega synoptyk.

Sprawdź, gdzie będzie sypał śnieg

Czekają nas kolejne śnieżyce

We wtorek, zarówno w nocy jak i w ciągu dnia, synoptycy przewidują słabnące opady śniegu, występujące głównie na wschodzie oraz północy kraju. Temperatura maksymalna przeważnie od -10 do -5 st. C. Na północy okresami możliwy porywisty wiatr.



Synoptycy prognozują, że w środę śnieg spadnie tylko na południu kraju, w drugiej połowie dnia.

Nadal jednak utrzymywać ma się mróz, od -13 st. C na Suwalszczyźnie do -7 st. C na zachodzie i -5 st. Na wschodzie.



Intensywne opady śniegu mają powrócić w czwartek. Najprawdopodobniej czeka nas kolejna śnieżyca, która obejmie południe, wschód, a także częściowo centrum Polski. Śnieg będzie padał ponownie przy porywistym wietrze, powodującym zawieje i zamiecie śnieżne - przekazał Szymon Ogórek. Na południowym wschodzie synoptycy nie wykluczają powrotu marznących opadów deszczu i gołoledzi. Temperatura spadnie poniżej 10 stopni na minusie, ale odczuwalna ma być jeszcze niższa.



W piątek opady śniegu mają przemieszczać się w kierunku wschodnim, poza granice kraju. Nadal należy spodziewać się intensywnego wiatru oraz mrozu, od -10 st. C na wschodzie i południu, do 0 st. Wybrzeżu.



Weekend ma być mroźny z okresowymi opadami śniegu. "Nocami temperatura może obniżać się nawet poniżej -20 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, zwiększający odczucie chłodu" - przestrzega Szymon Ogórek z IMGW.