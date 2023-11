Wiatr na wschodzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Na zachodzie słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, południowy - dodał synoptyk.

W środę w kraju zachmurzenie duże, większe przejaśnienia i rozpogodzenia głównie we wschodniej połowie kraju. Na zachodzie opady śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na Pomorzu o około 8 cm. W pozostałej części kraju możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -5 stopni na północnym wschodzie do -2 w centrum, 0 stopni na zachodzie i 1 stopień nad morzem. Na Podkarpaciu ok. -7 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków zachodnich, a na zachodzie z kierunków południowych. Wysoko w górach porywy do 80 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

Bardzo mroźna noc

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na południu początkowo także z rozpogodzeniami. Miejscami opady śniegu. Na Pomorzu prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 6 cm.

Temperatura minimalna od -12, -10 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Sudetów i Karpat, około -6 stopni w centrum do -2 stopni Celsjusza nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu i zachodzie okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.



W czwartek zachmurzenie duże, na zachodzie większe przejaśnienia. Miejscami, głównie na wschodzie i północny kraju, opady śniegu, a na południowym wschodzie również deszczu ze śniegiem. W Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej o 7 cm. Temperatura maksymalna od -4 stopni na Suwalszczyźnie do -1 w centrum, 0 stopni na zachodzie i 3 stopni Celsjusza na południowym wschodzie.

Wiatr słaby i umiarkowany, na południu miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 100 km/h, w ciągu dnia słabnące do 70 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.