Ciepło i w większości regionów słonecznie. Tak zapowiada się wtorek w pogodzie. Za zachodzie Polski mogą wystąpić lokalne słabe opady deszczu, a na południu mogą pojawić się burze.

We wtorek lokalnie możliwy przelotny deszcz / Albert Zawada / PAP

Podczas burz może spaść niewiele deszczu. Do do 15 milimetrów na metr kwadratowy. Wiatr w porywach może osiągać prędkość do 60 km/h.



Wtorek pogodny, ale nie wszędzie:



Taka temperatura powitała nas o poranku:



Gdzie dziś możliwe są burze?



Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od około 13 st. C. na północnym wschodzie do 20 st. C. na południowym zachodzie.

"Po dość ciepłym dniu czeka nas chłodna noc z wtorku na środę, ponieważ w całym kraju temperatura spadnie do -4 st. C. i spodziewane są przymrozki" - twierdzą synoptycy.



A co nas czeka w najbliższych dniach?